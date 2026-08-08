Николаевские гребцы показали лучший результат на чемпионате Украины с начала полномасштабной войны

Спортсмены из Николаевской области приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

В Умани состоялся чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Николаевской области завоевали 12 медалей — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Отмечается, что этот результат стал лучшим выступлением гребцов области на чемпионате Украины с начала полномасштабной войны по количеству золотых наград.

Призерами соревнований стали:

Александр Гарцев — четыре медали в соревнованиях на байдарке: К2-200 — золото, К1-200 — серебро, К4-500 — серебро, К2-200 — бронза;

Ксения Цомпель — три медали в соревнованиях на байдарке: К4-200 — золото, К4-500 — серебро, К2-200 — бронза;

Давид Лупин — две медали в соревнованиях на байдарке: К4-200 — золото, К2-500 — серебро;

Дмитрий Деревинский — две медали в соревнованиях на каноэ: С2-1000 — золото, С4-500 — бронза;

Дмитрий Чернецкий — одна медаль в соревнованиях на каноэ: С2-1000 — серебро.

Гребчиха Ольга Цомпель. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Николаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Напомним, николаевские спортсмены Ксения Байло и Алексей Середа стали чемпионами Европы в смешанных синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.