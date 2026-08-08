 Николаевские гребцы показали лучший результат на чемпионате Украины с начала полномасштабной войны

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Главная Новости Спорт 11:26, 08 августа, 2026

Николаевские гребцы показали лучший результат на чемпионате Украины с начала полномасштабной войны

фото: Веслувальниця Ольга Цомпель. Федерація веслування Миколаївської бластіСпортсмены из Николаевской области приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

В Умани состоялся чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Николаевской области завоевали 12 медалей — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Отмечается, что этот результат стал лучшим выступлением гребцов области на чемпионате Украины с начала полномасштабной войны по количеству золотых наград.

Призерами соревнований стали:

  • Александр Гарцев — четыре медали в соревнованиях на байдарке: К2-200 — золото, К1-200 — серебро, К4-500 — серебро, К2-200 — бронза;
  • Ксения Цомпель — три медали в соревнованиях на байдарке: К4-200 — золото, К4-500 — серебро, К2-200 — бронза;
  • Давид Лупин — две медали в соревнованиях на байдарке: К4-200 — золото, К2-500 — серебро;
  • Дмитрий Деревинский — две медали в соревнованиях на каноэ: С2-1000 — золото, С4-500 — бронза;
  • Дмитрий Чернецкий — одна медаль в соревнованиях на каноэ: С2-1000 — серебро.
Веслувальниця Ольга Цомпель.Гребчиха Ольга Цомпель. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области
Миколаївській спортсмени взяли участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Фото: Федерація веслування Миколаївської бластіНиколаевские спортсмены приняли участие в чемпионате Украины по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Федерация гребли Николаевской области

Напомним, николаевские спортсмены Ксения Байло и Алексей Середа стали чемпионами Европы в смешанных синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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