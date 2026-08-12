В Николаеве управляющие компании чаще взыскивают задолженности жильцов через суд после изменений в законодательстве

В Николаеве управляющие компании взыскивают задолженности жильцов через суд: Фото: НикВести

В Николаеве управляющие компании все активнее обращаются в суды для взыскания задолженности жильцов за содержание домов.

Об этом во время городского брифинга рассказал начальник управления устойчивого развития города Департамента ЖКХ Николаева Владимир Николайчук, пишут «НикВести».

По его словам, управляющие компании начали активнее обращаться в суды после того, как в 2024 году законодательство о взыскании задолженности несколько изменилось. При этом перед подачей иска компании оценивают, реально ли взыскать долг с конкретного жильца.

— Потому что просто подавать в суд на людей, у которых нет официального дохода, или, например, на тех, у кого квартира находится в процессе наследования после смерти владельца, — здесь есть много нюансов и проблем. Я точно знаю, что этот процесс очень активно начался в 2024 году, когда законодательство несколько ослабили, — говорит Владимир Николайчук.

Он отметил, что после начала полномасштабной войны законодательство в течение определенного времени содержало ограничения на взыскание задолженности и прекращение предоставления услуг. Сейчас ситуация несколько изменилась в пользу поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, по словам Владимира Николайчука, управляющим компаниям не всегда выгодно обращаться в суд на людей, которые уехали за границу и не имеют официального дохода в Украине.

— Напомню, что в 2022 году было введено множество ограничений и запретов на взыскание задолженности, компенсацию и прекращение предоставления услуг. Сейчас ситуация несколько изменилась в пользу поставщиков услуг — им стало немного легче работать с должниками. Но нужно понимать, что с людьми, которые вынужденно выехали из страны и оставили свое имущество, сложно вступать в судебные процессы, поскольку, скорее всего, у них сейчас нет официального дохода в Украине. То есть решение суда будет, но что с ним делать дальше? Просто потратить три тысячи гривен на иск — это проблема. Поэтому сейчас они в основном работают с теми должниками, с которых реально взыскать долги и которые являются действительно злостными, — отметил он.

Начальник управления устойчивого развития города Департамента ЖКХ Николаева Владимир Николайчук. Фото: НикВести

Владимир Николайчук рассказал, что должников условно можно разделить на несколько категорий. Есть люди, которые имеют возможность платить, но сознательно этого не делают. В то же время есть жильцы, которые из-за финансовых трудностей не могут погасить накопленный долг.

Для последних, по его словам, существуют механизмы реструктуризации задолженности. В ОСМД также можно урегулировать долг путем выполнения определенных работ в счет задолженности.

Отдельно чиновник отметил, что ситуация в ОСМД отличается от ситуации в управляющих компаниях. ОСМД, как правило, поддерживают более непосредственную связь с совладельцами, тогда как управляющие компании обслуживают десятки домов.

В то же время точное количество судебных дел о взыскании долгов именно в Николаеве в 2025 году не было названо.

Владимир Николайчук привел пример Киева. По его словам, в 2025 году там через канцелярию суда было подано более 3 тысяч дел, преимущественно управляющими компаниями.

— Точных цифр я не знаю. Я знаю данные по 2025 году, потому что информация подавалась через канцелярию суда. Это было более 3 тысяч дел по Киеву. Да, преимущественно это управляющие компании. В ОСМД ситуация немного иная. Во-первых, они давно взаимодействуют с совладельцами — те, что созданы условно ещё в 2016 году или раньше. У них несколько иная философия взаимоотношений с совладельцами. Там чаще возникает коммуникация, потому что это небольшой социум внутри одного конкретного дома, реже — нескольких домов. Все-таки управляющая компания — это бизнес, который обслуживает большое количество домов, — говорит Владимир Николайчук.

Он добавил, что управляющие компании обслуживают десятки домов, поэтому у них значительно больший объем работы и проблем с задолженностью. Из-за этого им приходится выборочно выбирать должников, в отношении которых есть реальная возможность взыскать задолженность.

Напомним, в 2018 году в Николаеве состоялась реформа системы предоставления жилищно-коммунальных услуг. На смену старым ЖЭКам пришла частная управляющая компания «Город для людей». Появление компании сопровождалось громким коммунальным скандалом и спорами, и уже в декабре 2018 года Окружной административный суд Николаевской области отменил результаты конкурса по определению управляющей компании, в котором победила «Город для людей Николаев». В ноябре 2018 года в материале о коммунальных ЖЭках отмечалось, что конкурс для жителей Ингульского и Корабельного районов, а также микрорайона Соляные уже состоялся, и суд подтвердил его законность, признав претензии к компании необоснованными. А до этого, в октябре 2018 года, Николаевский окружной административный суд отказал ЖКП «Юг» в обжаловании приказа департамента ЖКХ Николаева об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирными домами.

По состоянию на август 2026 года в Николаеве насчитывается 289 домов, в которых пока не определена форма управления. Город готовится провести конкурс для определения управляющих таких домов, однако из-за особенностей указанного жилого фонда процесс требует дополнительной проработки.