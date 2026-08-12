В Николаеве почти 300 домов до сих пор не имеют формы управления — ЖКХ планирует провести конкурс

Владимир Николайчук, начальник управления устойчивого развития города Департамента ЖКХ Николаева. Фото: НикВести

В Николаеве 289 домов, в которых на данный момент не определена форма управления. Город готовится провести конкурс для определения управляющих такими домами, однако из-за особенностей указанного жилого фонда процесс требует дополнительной проработки.

Об этом во время городского брифинга рассказал начальник управления устойчивого развития города Департамента ЖКХ Николаева Владимир Николайчук, пишут «НикВести».

Речь идет преимущественно о старом жилом фонде, так называемых «жилкопах», которые в основном расположены в историческом центре Николаева. Часть таких домов в настоящее время находится на содержании определенных компаний, а часть фактически перешла на самообслуживание. Чиновник пояснил, что город не может просто объявить конкурс в отношении домов, которые уже определились с формой управления. В то же время в отношении 289 домов, которые еще этого не сделали, городские власти готовят соответствующие материалы для проведения конкурса.

При этом, по его словам, ситуация с отдельными домами может быть сложной из-за их специфической застройки.

— Представьте себе двор, там пять квартир, но он считается многоквартирным двором, так называемым «жилкопом». Там три квартиры, и уже давно не квартиры, а частные дома, которые уже имеют там другую площадь, другое подключение к коммуникациям, не имеют общей крыши, общего благоустройства, скорее всего, не имеют общих стен, — пояснил чиновник.

Он отметил, что именно такие случаи сейчас дополнительно анализируются, поскольку законодательство определяет многоквартирным домом здание, в котором имеется три и более квартир.

— Мы анализируем все эти отдельные случаи. Вот как раз это и затянулось — эта небольшая критическая масса случаев, когда либо люди уже сами получают уведомления, либо возникают такие ситуации, в которых будет сложно определить, есть ли там вообще эти квартиры, — сказал Владимир Николайчук.

По его словам, городские власти планируют проводить конкурс именно для домов, которые еще не определились с формой управления. Все остальные дома уже либо самостоятельно выбрали форму управления, либо для них ранее были проведены соответствующие конкурсы, либо они создали ОСМД. В то же время жители домов, где уже есть управляющий или ОСМД, могут инициировать смену формы управления. Для этого собственники должны провести общее собрание и обратиться в орган местного самоуправления с требованием провести конкурс.

В таком случае, как отметил он, город обязан в соответствии с законодательством организовать проведение конкурса в течение трех месяцев с участием жильцов.

Напомним, в 2018 году в Николаеве состоялась реформа системы предоставления жилищно-коммунальных услуг. На смену старым ЖЭКам пришла частная управляющая компания «Город для людей». Появление компании сопровождалось громким коммунальным скандалом и спорами, и уже в декабре 2018 года Окружной административный суд Николаевской области отменил результаты конкурса по определению управляющей компании, в котором победила «Город для людей Николаев». В ноябре 2018 года в материале о коммунальных ЖЭках отмечалось, что конкурс для жителей Ингульского и Корабельного районов, а также микрорайона Соляные уже состоялся, и суд подтвердил его законность, признав претензии к компании необоснованными. А до этого, в октябре 2018 года, Николаевский окружной административный суд отказал ЖКП «Юг» в обжаловании приказа департамента ЖКХ Николаева об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирными домами.