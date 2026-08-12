 В хирургическом корпусе больницы №3 в Николаеве заменят два лифта за ₴4,3 млн

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Главная Новости Общество 18:09, 12 августа, 2026

В хирургическом корпусе больницы №3 в Николаеве заменят два лифта за ₴4,3 млн

КНП ММР Міська лікарня №3. Фото: Миколаївська міська радаКНП ММР Городская больница №3. Фото: Николаевский городской совет

В хирургическом корпусе городской больницы №3 в Николаеве планируют за 4,3 миллиона гривен заменить два пассажирских лифта.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Речь идет о капитальном ремонте с заменой лифтов. Общая сумма указанных источников финансирования составляет 4,3 миллиона гривен, а ожидаемая стоимость закупки указана на уровне 3,6 миллиона гривен без НДС.

Из запланированной суммы 2,2 миллиона гривен должны поступить из местного бюджета, ещё 2,08 миллиона — это собственные средства больницы, полученные от хозяйственной деятельности.

Скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProzorroСкриншот тендера из системы публичных закупок Prozorro

Подрядчик должен приобрести новое оборудование, демонтировать старые лифты, установить новые, выполнить отделочные и пуско-наладочные работы, обустроить систему диспетчеризации и ввести лифты в эксплуатацию.

Согласно техническим требованиям, оба лифта будут иметь грузоподъемность 400 килограммов и рассчитаны на пять человек. Они будут обслуживать восемь остановок — семь надземных этажей и один подземный.

Кабины будут оснащены автоматическими телескопическими дверями, электронной системой управления и принудительной вентиляцией. Кабины планируется отделать нержавеющей сталью, а пол — коммерческим противоскользящим ПВХ-линолеумом. Освещение будет светодиодным. Также в лифтах предусмотрены кнопки вызова с LED-подсветкой и антивандальным исполнением. Для обеспечения доступности они будут иметь тактильные обозначения и шрифт Брайля, а также световую индикацию вызова.

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Все работы должны быть выполнены до 18 декабря 2026 года. В настоящее время участники могут подать свои предложения до 27 августа.

Напомним, что в мае в Николаевской городской больнице №3 завершили обновление реабилитационного отделения. Работы выполняло Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) при поддержке датской фармацевтической компании и правительства Дании.

Также сообщалось, что в Николаевской области был представлен предварительный проект эффективной сети больниц. Документ предусматривает разделение больниц на надкластерные, кластерные, общие и общинные в зависимости от их потенциала, численности населения, перечня медицинских услуг, оборудования и кадрового обеспечения.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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