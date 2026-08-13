Судья из Первомайска заявила о давлении из-за с земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело

Судья Татьяна Маржина. Фото: ВККС

Председатель Первомайского горрайонного суда Татьяна Маржина заявила о системном давлении со стороны СМИ со стороны экс-депутата Аркадия Корнацкого в связи с судебными спорами о землях в Николаевской области. Высший совет правосудия назвал его действия вмешательством в работу суда и обратился в Офис генерального прокурора с просьбой расследовать дело.

Об этом свидетельствует акт ВСП от 11 августа, пишут «НикВести».

Поводом для обращения судьи стало распространение в соцсетях и СМИ блогов Аркадия Корнацкого с заголовками вроде «Скотовое правосудие-2», «За скотовое правосудие начинает настигать расплата» и т. п. В публикациях он обвинял Татьяну Маржину в причастности к «рейдерскому захвату земель», «купленным» решениям суда, позволял себе личные оскорбления и угрозы увольнением в адрес судьи и ее семьи.

В ВСП считают, что подобная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета правосудия В ВСП считают, что подобная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета правосудия В ВСП считают, что подобная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета правосудия

Этому предшествовало дело, находившееся на рассмотрении Первомайского суда. Речь идет, в частности, об иске № 484/5719/15-ц относительно земельных участков, в котором оспаривались государственные акты о праве частной собственности на землю и государственная регистрация прав. Ответчиками по делу являются, среди прочих, 773 гражданина.

Дело рассматривал судья Владимир Закревский, но 24 января 2024 года он заявил о самоотводе. 15 декабря 2025 года дело перешло к Маржиной. Однако из-за конфликта интересов — назначения руководителем аппарата суда лица, являющегося одним из ответчиков по делу, Татьяна Маржина и все остальные судьи Первомайского горрайонного суда ещё весной 2026 года взяли самоотвод, а дела передали во Врадиевский районный суд.

Однако, как подчеркнула судья, публичная кампания продолжалась. 9 июня 2026 года она узнала о ряде публикаций Корнацкого в Facebook и СМИ, в которых речь шла о судебных решениях по земельному спору. ВРП пишет, что в них Аркадий Корнацкий обвинял судей и других должностных лиц в «купленных» решениях, рейдерском захвате земли, манипуляциях с автоматизированным распределением дел и деятельности в интересах отдельных предприятий. Также в публикациях содержались оскорбительные высказывания и угрозы в адрес Маржиной.

Судья подчеркнула, что подобное давление является попыткой внепроцессуального воздействия на судей, которые сейчас рассматривают земельные дела, и запугиванием владельцев паев.

«Это частные публикации, содержащие оскорбления и угрозы. Системность таких публикаций на информационном портале свидетельствует о нарушении гарантий независимости судей, а также носит признаки информационной кампании, направленной на подрыв авторитета судьи, суда, правосудия, является признаком влияния на судью и вмешательства в его деятельность по осуществлению правосудия», — отмечается в пояснениях Татьяны Маржиной.

Николаевская областная прокуратура 22 июля 2026 года возбудила уголовное дело по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины «Вмешательство в деятельность судебных органов».

Кроме того, Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора с требованием взять расследование уголовного дела под свой контроль.

Напомним, в 2025 году Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего народного депутата Аркадия Корнацкого за незаконное получение компенсации за жилье и злоупотребление властью. Его обязали вернуть государству более 900 тысяч гривен, а также назначили реальный срок лишения свободы.