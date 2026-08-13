 Судья из Первомайска заявила о давлении из-за с земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело

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Судья из Первомайска заявила о давлении из-за с земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело

Суддя Тетяна Маржина. Фото: ВККССудья Татьяна Маржина. Фото: ВККС

Председатель Первомайского горрайонного суда Татьяна Маржина заявила о системном давлении со стороны СМИ со стороны экс-депутата Аркадия Корнацкого в связи с судебными спорами о землях в Николаевской области. Высший совет правосудия назвал его действия вмешательством в работу суда и обратился в Офис генерального прокурора с просьбой расследовать дело.

Об этом свидетельствует акт ВСП от 11 августа, пишут «НикВести».

Поводом для обращения судьи стало распространение в соцсетях и СМИ блогов Аркадия Корнацкого с заголовками вроде «Скотовое правосудие-2», «За скотовое правосудие начинает настигать расплата» и т. п. В публикациях он обвинял Татьяну Маржину в причастности к «рейдерскому захвату земель», «купленным» решениям суда, позволял себе личные оскорбления и угрозы увольнением в адрес судьи и ее семьи.

У ВРП вважають, що подібна інформаційна кампанія, спрямована на підрив авторитету правосуддяВ ВСП считают, что подобная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета правосудия
У ВРП вважають, що подібна інформаційна кампанія, спрямована на підрив авторитету правосуддяВ ВСП считают, что подобная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета правосудия
У ВРП вважають, що подібна інформаційна кампанія, спрямована на підрив авторитету правосуддяВ ВСП считают, что подобная информационная кампания, направленная на подрыв авторитета правосудия

Этому предшествовало дело, находившееся на рассмотрении Первомайского суда. Речь идет, в частности, об иске № 484/5719/15-ц относительно земельных участков, в котором оспаривались государственные акты о праве частной собственности на землю и государственная регистрация прав. Ответчиками по делу являются, среди прочих, 773 гражданина.

Дело рассматривал судья Владимир Закревский, но 24 января 2024 года он заявил о самоотводе. 15 декабря 2025 года дело перешло к Маржиной. Однако из-за конфликта интересов — назначения руководителем аппарата суда лица, являющегося одним из ответчиков по делу, Татьяна Маржина и все остальные судьи Первомайского горрайонного суда ещё весной 2026 года взяли самоотвод, а дела передали во Врадиевский районный суд.

Однако, как подчеркнула судья, публичная кампания продолжалась. 9 июня 2026 года она узнала о ряде публикаций Корнацкого в Facebook и СМИ, в которых речь шла о судебных решениях по земельному спору. ВРП пишет, что в них Аркадий Корнацкий обвинял судей и других должностных лиц в «купленных» решениях, рейдерском захвате земли, манипуляциях с автоматизированным распределением дел и деятельности в интересах отдельных предприятий. Также в публикациях содержались оскорбительные высказывания и угрозы в адрес Маржиной.

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Судья подчеркнула, что подобное давление является попыткой внепроцессуального воздействия на судей, которые сейчас рассматривают земельные дела, и запугиванием владельцев паев.

«Это частные публикации, содержащие оскорбления и угрозы. Системность таких публикаций на информационном портале свидетельствует о нарушении гарантий независимости судей, а также носит признаки информационной кампании, направленной на подрыв авторитета судьи, суда, правосудия, является признаком влияния на судью и вмешательства в его деятельность по осуществлению правосудия», — отмечается в пояснениях Татьяны Маржиной.

Николаевская областная прокуратура 22 июля 2026 года возбудила уголовное дело по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины «Вмешательство в деятельность судебных органов».

Кроме того, Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора с требованием взять расследование уголовного дела под свой контроль.

Напомним, в 2025 году Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего народного депутата Аркадия Корнацкого за незаконное получение компенсации за жилье и злоупотребление властью. Его обязали вернуть государству более 900 тысяч гривен, а также назначили реальный срок лишения свободы.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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