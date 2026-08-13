 Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн

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Главная Новости Общество 8:53, 13 августа, 2026

Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн

У Центральному районі Миколаєва змінять призначення 5,8 млн грн. Скриншот із трансляції засідання виконкомуВ Центральном районе Николаева изменят назначение 5,8 млн грн. Скриншот из трансляции заседания исполкома

Исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил перераспределение 5,8 миллиона гривен в бюджете администрации Центрального района. Средства планируется направить на благоустройство и ремонт дорог.

Соответствующее решение принял исполком Николаевского городского совета 12 августа, пишут«НикВести».

— Просим перераспределить средства со стихийных свалок на ремонт внутриквартальных дворов, вырубку деревьев, обустройство площадок для ТБО и текущий ремонт дорожного покрытия, — пояснил глава администрации Центрального района Александр Береза.

Согласно решению, расходы на обеспечение сбора и вывоза мусора и отходов сократят на 5 миллионов 804 тысячи 837 гривен.

Вместо этого эти средства будут распределены между тремя направлениями:

  • 4 миллиона 782 тысячи 413 гривен — на организацию благоустройства;
  • 993 тысячи 217 гривен — на содержание и развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры;
  • 29 тысяч 207 гривен — на меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что котлован в парке «Адмиралтейский» (бывший сквер имени 61 коммунара, — прим.) в Николаеве предложили засыпать землей, которую используют при обустройстве укрытий. Этот участок через суд пытаются вернуть городу, поскольку там ничего не построили за годы аренды.

Напомним, «НикВести» в апреле писали, что возле котлована в сквере обрушился забор и скапливается мусор.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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