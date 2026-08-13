Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн

В Центральном районе Николаева изменят назначение 5,8 млн грн. Скриншот из трансляции заседания исполкома

Исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил перераспределение 5,8 миллиона гривен в бюджете администрации Центрального района. Средства планируется направить на благоустройство и ремонт дорог.

Соответствующее решение принял исполком Николаевского городского совета 12 августа, пишут«НикВести».

— Просим перераспределить средства со стихийных свалок на ремонт внутриквартальных дворов, вырубку деревьев, обустройство площадок для ТБО и текущий ремонт дорожного покрытия, — пояснил глава администрации Центрального района Александр Береза.

Согласно решению, расходы на обеспечение сбора и вывоза мусора и отходов сократят на 5 миллионов 804 тысячи 837 гривен.

Вместо этого эти средства будут распределены между тремя направлениями:

4 миллиона 782 тысячи 413 гривен — на организацию благоустройства;

993 тысячи 217 гривен — на содержание и развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры;

29 тысяч 207 гривен — на меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что котлован в парке «Адмиралтейский» (бывший сквер имени 61 коммунара, — прим.) в Николаеве предложили засыпать землей, которую используют при обустройстве укрытий. Этот участок через суд пытаются вернуть городу, поскольку там ничего не построили за годы аренды.

Напомним, «НикВести» в апреле писали, что возле котлована в сквере обрушился забор и скапливается мусор.