«Николаеву грозит остановка работы бюджета в конце года», — секретарь горсовета Фалько

Дмитрий Фалько предупредил, что без дополнительного финансирования Николаев может столкнуться с «бюджетным шаットдауном» в конце года. Фото: архив НикВести

Николаев может остаться без денег на часть первоочередных расходов уже в ноябре-декабре, если город не получит дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Об этом в интервью телеканалу «МАРТ» рассказал секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько, сравнив ситуацию с бюджетом с «шатдауном» в США.

«Шатдаун» в США — это ситуация, когда из-за отсутствия утвержденного финансирования работа части государственных учреждений приостанавливается или ограничивается. Дмитрий Фалько использовал это понятие в качестве сравнения с возможной ситуацией в Николаеве, если городской бюджет останется без дополнительных поступлений.

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По его словам, нынешняя проблема с финансированием города связана прежде всего с сокращением доходов местного бюджета. Одним из главных источников поступлений был налог на доходы физических лиц — НДФЛ. До 2023 года значительную часть этого налога в городской бюджет уплачивали военнослужащие и сотрудники силовых структур. После изменений в законодательстве эти поступления стали зачисляться в государственный бюджет.

Кроме того, часть крупных предприятий Николаева, которые ранее обеспечивали значительные налоговые поступления, из-за войны не работает или работает не на полную мощность.

В обращении к Кабинету Министров и Верховной Раде, которое Николаевский городской совет поддержал 6 августа, отмечалось, что из-за изъятия НДФЛ из денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов город недополучил в 2025 году 2,7 миллиарда гривен, а в 2026 году ожидаемая сумма недополученных средств составляет около 3 миллиардов гривен. Городской совет оценил дефицит бюджета в 1,178 миллиарда гривен и обратился к государству с просьбой предоставить городу дополнительную дотацию.

В частности, по расчетам городских властей, Николаеву не хватает 169,9 миллиона гривен на зарплаты работникам бюджетной сферы, 133,5 миллиона — на коммунальные услуги и энергоносители, 65,8 миллиона — на питание детей в детских садах и школах.

Наибольшая сумма — 784,5 миллиона гривен — необходима для решения проблем с питьевой водой и обеспечения бесперебойной работы системы теплоснабжения.

— У нас фактически профинансированы только, ну, так сказать, первоочередные нужды на 10 месяцев, то есть фактически до октября, — сказал Дмитрий Фалько.

Он отметил, что даже при таком «сжатом» бюджете в течение года возникают дополнительные расходы. Среди них — обеспечение питания детей и подготовка города к отопительному сезону.

Если дополнительного финансирования не будет, по словам Дмитрия Фалько, наиболее проблемными могут стать именно ноябрь и декабрь.

— Если ничего не изменится, то в ноябре-декабре у нас может сложиться ситуация, похожая на «шатдаун» в Америке. Я никогда с таким не сталкивался и не знаю, кто сталкивался в местном самоуправлении Украины с подобными вещами, но фактически два месяца у нас не будет профинансировано ничего, — заявил секретарь горсовета.

В то же время проблемы с финансированием, по его словам, город испытывает уже сейчас. В частности, Дмитрий Фалько привел в качестве примера уборку улиц, частоту которой пришлось сократить.

— Мы видим, что, например, с каждым месяцем сокращается частота уборки улиц: сегодня она проводится раз в неделю, вместо того чтобы проводиться два раза в неделю, — рассказал он.

При этом городские власти подчеркивают, что запрос на дополнительные средства не касается новых инфраструктурных проектов или развития города.

— Это не какие-то там прихоти, это не касается бюджета развития как такового. Это касается исключительно тех расходов, которые, как говорится, являются неотложными и первоочередными. В частности, обеспечение отопительного сезона, в том числе обеспечение водоснабжения и функционирования органов местного самоуправления, — пояснил Дмитрий Фалько.

Почему при этом город не тратит часть запланированных средств

О проблеме с дефицитом бюджета городские власти говорят еще с начала года.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о необходимости получения из государственного бюджета около 1,1 миллиарда гривен. В мае городской совет повторно обратился в Кабмин с просьбой о дополнительной дотации.

6 августа депутаты вновь поддержали обращение — на этот раз уже на 1,18 миллиарда гривен.

Александр Сенкевич тогда пояснил, что повторное обращение связано, в частности, с отсутствием ответа от Министерства финансов и Кабинета Министров.

— Это решение у нас возникло в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи с изменением состава Кабмина и назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая никоим образом не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, теперь в этом составе правительства больше представителей Николаевской области. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

В то же время 6 августа Николаевский городской совет выделил почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Эти средства появились благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль. По данным департамента финансов, выполнение доходной части за семь месяцев составило 110,6%.

Однако эти 44,95 миллиона гривен не решают общей проблемы дефицита.

Деньги будут направлены в качестве 10% софинансирования государственной программы установки блочно-модульных котельных в Николаеве. Общая стоимость проекта — около 450 миллионов гривен, из которых около 400 миллионов должно выделить государство. Котельные должны стать резервным источником тепла на случай перебоев с централизованным теплоснабжением.

Почему при этом город не расходует часть запланированных средств

На фоне дефицита городского бюджета отдельные подразделения горсовета при этом демонстрируют низкий уровень исполнения бюджета. В частности, по состоянию на 1 августа Управление капитального строительства использовало 22 миллиона гривен из 234,6 миллиона гривен, предусмотренных на год. Это всего 9,5% бюджета управления — самый низкий показатель среди структурных подразделений горсовета.

4 августа Александр Сенкевич попросил заместителя городского головы Сергея Коренева, который координирует работу УКБ, отчитаться о реализации инфраструктурных проектов.

Сам мэр объяснил низкое исполнение бюджета тем, что город откладывает оплату выполненных капитальных работ из-за нехватки средств. По его словам, работы на отдельных объектах выполнены примерно на 40%, однако город пока не производит соответствующие платежи.