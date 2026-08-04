 Сенкевич вновь обратится в Кабмин по поводу дефицита бюджета Николаева

  • вторник

    4 августа, 2026

  • 32.5°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 4 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 32.5° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экономика 19:50, 04 августа, 2026

Сенкевич вновь обратится в Кабмин по поводу дефицита бюджета Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич инициировал повторное обращение в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования для города.

Об этом он сообщил 4 августа во время аппаратного совещания Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Мэр Николаева отметил, что ситуация с финансированием общин не улучшилась. По его словам, уже в сентябре городу придется искать средства на зарплаты работникам культуры и других социальных отраслей.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

— У нас в четверг состоится сессия горсовета. Мы продолжим рассматривать земельные вопросы. Также, как я и анонсировал ранее, мы будем голосовать по вопросу выделения софинансирования из государственного бюджета на установку блочно-модульных котельных. В то же время у нас сформирован новый Кабинет министров, и мне кажется, что самое время возобновить наше обращение, с которым мы выступили накануне Нового года. Давайте поставим перед ними такую задачу, потому что, как видите, говорят, что есть проблемы с финансированием, здесь у всех проблемы с финансированием. Особенно в этом письме нужно сказать, что произошло с работниками культуры и другими социальными работниками, которым уже в сентябре придется искать деньги внутри бюджета, то есть перераспределять средства из других направлений, не знаю, правда, откуда их можно взять. Но этот вопрос очень актуален, ситуация не улучшилась, — заявил Александр Сенкевич.

Мэр поручил департаменту финансов срочно обновить текст обращения и передать его на рассмотрение бюджетной комиссии. Документ должны вынести на ближайшую сессию городского совета, которая состоится 6 августа.

Напомним, что Николаевский городской совет обратился в Кабинет министров с просьбой выделить городу дополнительную дотацию в размере 1,1 миллиарда гривен.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поедет в Киев, где будет отстаивать потребность города в субвенции в размере 1,1 миллиарда гривен. Позже он рассказал, что Министерство финансов в течение 4 месяцев будет изучать состояние городского бюджета, чтобы обосновать необходимость дофинансирования из госбюджета.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, решение о выделении дополнительных средств зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.

Во время аппаратного совещания 2 марта мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города на 2026 год не хватает средств даже на зарплаты и оплату коммунальных услуг. Из-за этого вопрос о том, какие объекты финансировать в первую очередь, «будет стоять очень остро».

По словам мэра Александра Сенкевича, по состоянию на июль правительство так и не дало официального ответа, а Министерство финансов продолжает анализировать городской бюджет.

В то же время новоназначенный министр по делам ветеранов, бывший глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать область и пообещал отстаивать её интересы при распределении средств государственного бюджета, а также работать над экономической стратегией «Юг 2.0».

В бюджете Николаева не хватает денег. Что известно?

Николаевский городской совет обратился к правительству и парламенту с просьбой предоставить дополнительную дотацию из государственного бюджета. По подсчётам города, собственных доходов бюджета на 2026 год хватает лишь на 82,5% от реальной потребности, а дефицит финансовых ресурсов превышает 1 миллиард 140 миллионов гривен.

В целом доходы бюджета на 2026 год составляют 5 миллиардов 546 миллионов гривен, общий объем расходов бюджета — 5 миллиардов 275 миллионов 353 тысячи 815 гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что бюджет на 2026 год фактически является бюджетом выживания и не покрывает всех потребностей общины. В частности, в бюджете Николаева нет средств на повышение заработной платы учителям, инициированное государством.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

Последние новости про: Александр Сенкевич

«Он никогда не давил на местное самоуправление», — Сенкевич поздравил Кима с назначением на должность главы Минветеранов
Сенкевич заявил, что за время работы мэром Николаева у него не появилось ни одного киоска
Автобусы цепляются за дорогу: Сенкевич поручил разобраться с Новозаводской, которую хотели забетонировать
Реклама
Читайте также:
новости
Главный архитектор Николаева считает, что на месте разрушенного здания ОВА должен быть установлен памятник войне

Алина Квитко
новости
Государство задолжало облтеплоэнерго в Николаеве ₴1,5 млрд за разницу в тарифах: Минфин не видит в этом проблемы

Юлия Лукьяненко
новости
В мэрии Николаева ожидают ухудшения состояния дорог к концу года из-за нехватки денег на их ремонт

Юлия Бойченко
новости
Автобусы цепляются за дорогу: Сенкевич поручил разобраться с Новозаводской, которую хотели забетонировать

Юлия Лукьяненко
новости
«Люди вешают замки», — Сенкевич поручил проверить доступ к укрытиям после жалоб горожан

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Александр Сенкевич

Автобусы цепляются за дорогу: Сенкевич поручил разобраться с Новозаводской, которую хотели забетонировать
Сенкевич заявил, что за время работы мэром Николаева у него не появилось ни одного киоска
«Он никогда не давил на местное самоуправление», — Сенкевич поздравил Кима с назначением на должность главы Минветеранов

В школах Николаева из-за усиления обстрелов ученики могут учиться в две смены в укрытиях

Апаратка нарада в Миколаєві: що зміниться у школах, лікарнях та міській інфраструктурі

4 часа назад

В Николаеве предстанет перед судом мужчина, который из-за отказа дать в долг ударил знакомого ножом

Тамила Ксенжик

Главное сегодня