Сенкевич вновь обратится в Кабмин по поводу дефицита бюджета Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич инициировал повторное обращение в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования для города.

Об этом он сообщил 4 августа во время аппаратного совещания Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Мэр Николаева отметил, что ситуация с финансированием общин не улучшилась. По его словам, уже в сентябре городу придется искать средства на зарплаты работникам культуры и других социальных отраслей.

— У нас в четверг состоится сессия горсовета. Мы продолжим рассматривать земельные вопросы. Также, как я и анонсировал ранее, мы будем голосовать по вопросу выделения софинансирования из государственного бюджета на установку блочно-модульных котельных. В то же время у нас сформирован новый Кабинет министров, и мне кажется, что самое время возобновить наше обращение, с которым мы выступили накануне Нового года. Давайте поставим перед ними такую задачу, потому что, как видите, говорят, что есть проблемы с финансированием, здесь у всех проблемы с финансированием. Особенно в этом письме нужно сказать, что произошло с работниками культуры и другими социальными работниками, которым уже в сентябре придется искать деньги внутри бюджета, то есть перераспределять средства из других направлений, не знаю, правда, откуда их можно взять. Но этот вопрос очень актуален, ситуация не улучшилась, — заявил Александр Сенкевич.

Мэр поручил департаменту финансов срочно обновить текст обращения и передать его на рассмотрение бюджетной комиссии. Документ должны вынести на ближайшую сессию городского совета, которая состоится 6 августа.

Напомним, что Николаевский городской совет обратился в Кабинет министров с просьбой выделить городу дополнительную дотацию в размере 1,1 миллиарда гривен.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поедет в Киев, где будет отстаивать потребность города в субвенции в размере 1,1 миллиарда гривен. Позже он рассказал, что Министерство финансов в течение 4 месяцев будет изучать состояние городского бюджета, чтобы обосновать необходимость дофинансирования из госбюджета.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, решение о выделении дополнительных средств зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.

Во время аппаратного совещания 2 марта мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города на 2026 год не хватает средств даже на зарплаты и оплату коммунальных услуг. Из-за этого вопрос о том, какие объекты финансировать в первую очередь, «будет стоять очень остро».

По словам мэра Александра Сенкевича, по состоянию на июль правительство так и не дало официального ответа, а Министерство финансов продолжает анализировать городской бюджет.

В то же время новоназначенный министр по делам ветеранов, бывший глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать область и пообещал отстаивать её интересы при распределении средств государственного бюджета, а также работать над экономической стратегией «Юг 2.0».

В бюджете Николаева не хватает денег. Что известно?

Николаевский городской совет обратился к правительству и парламенту с просьбой предоставить дополнительную дотацию из государственного бюджета. По подсчётам города, собственных доходов бюджета на 2026 год хватает лишь на 82,5% от реальной потребности, а дефицит финансовых ресурсов превышает 1 миллиард 140 миллионов гривен.

В целом доходы бюджета на 2026 год составляют 5 миллиардов 546 миллионов гривен, общий объем расходов бюджета — 5 миллиардов 275 миллионов 353 тысячи 815 гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что бюджет на 2026 год фактически является бюджетом выживания и не покрывает всех потребностей общины. В частности, в бюджете Николаева нет средств на повышение заработной платы учителям, инициированное государством.