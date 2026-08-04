 В Николаеве мужчина распылил газ и выстрелил в женщину из-за замечания о громкой музыке

  • вторник

    4 августа, 2026

  • 34.9°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 4 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 34.9° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 15:18, 04 августа, 2026

В Николаеве мужчина распылил газ и выстрелил в женщину из-за замечания о громкой музыке

Стрілянина в Миколаєві через музику. Фото нацполіціїСтрельба в Николаеве из-за музыки. Фото Национальной полиции

В Николаеве полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в прохожую из пистолета под патрон Флобера и применил газовый баллончик.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Инцидент произошел из-за замечания по поводу громкой музыки. Пострадавшая получила синяки на спине, а подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Киевской в микрорайоне Лиски. 41-летняя женщина вместе с матерью и ребенком сделала замечание мужчине из-за громкой музыки, доносившейся с его мотоцикла.

В ответ пьяный житель Николаева начал конфликт, распылил газовый баллончик, выстрелил в женщину и сделал еще несколько выстрелов в воздух. Преступные действия пресекли двое прохожих, которые отобрали у него оружие и выбросили его, после чего нападавший скрылся на мотоцикле.

Стрілянина в Миколаєві через музику. Фото нацполіціїСтрельба в Николаеве из-за музыки. Фото нацполиции
Стрілянина в Миколаєві через музику. Фото нацполіціїСтрельба в Николаеве из-за музыки. Фото Нацполиции

Правоохранители разыскали злоумышленника с помощью камер системы «Безопасный город». Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в хулиганстве с применением оружия. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, что ночью 13 июля возле супермаркета на Намыве в Николаеве произошел конфликт. Пьяный мужчина после ссоры выстрелил в воздух и скрылся. Полиция его нашла.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Николаев

В Николаевской области за полгода зафиксировано более 500 случаев хищения электроэнергии
В центре Николаева уже два месяца стоит яма с нечистотами: жители обратились в горсовет
В Николаеве планируют разработать новую жилищную стратегию — помогут немецкие партнеры
Реклама
Читайте также:
новости
«Люди успокаиваются, а потом вешают замки», — Сенкевич поручил проверить доступ к укрытиям после жалоб горожан

Дарина Мельничук
новости
В школах Николаева из-за усиления обстрелов ученики могут учиться в две смены в укрытиях

Дарина Мельничук
новости
Убирали берег озера, красили скамейки, сносили аварийные деревья: в «Николаевских парках» рассказали, как ухаживали за парком «Лески»

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве жители Терновки пожаловались на стихийную свалку

Алина Квитко
новости
В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

В Николаеве планируют разработать новую жилищную стратегию — помогут немецкие партнеры
В центре Николаева уже два месяца стоит яма с нечистотами: жители обратились в горсовет
В Николаевской области за полгода зафиксировано более 500 случаев хищения электроэнергии

Сенкевич поручил проверить доступ к укрытиям после жалоб горожан

В школах Николаева из-за усиления обстрелов ученики могут учиться в две смены в укрытиях

29 минут тому

В Николаеве предстанет перед судом мужчина, который из-за отказа дать в долг ударил знакомого ножом

Тамила Ксенжик

Главное сегодня