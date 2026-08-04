В Николаеве мужчина распылил газ и выстрелил в женщину из-за замечания о громкой музыке

Стрельба в Николаеве из-за музыки. Фото Национальной полиции

В Николаеве полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в прохожую из пистолета под патрон Флобера и применил газовый баллончик.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Инцидент произошел из-за замечания по поводу громкой музыки. Пострадавшая получила синяки на спине, а подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Киевской в микрорайоне Лиски. 41-летняя женщина вместе с матерью и ребенком сделала замечание мужчине из-за громкой музыки, доносившейся с его мотоцикла.

В ответ пьяный житель Николаева начал конфликт, распылил газовый баллончик, выстрелил в женщину и сделал еще несколько выстрелов в воздух. Преступные действия пресекли двое прохожих, которые отобрали у него оружие и выбросили его, после чего нападавший скрылся на мотоцикле.

Стрельба в Николаеве из-за музыки. Фото нацполиции Стрельба в Николаеве из-за музыки. Фото Нацполиции

Правоохранители разыскали злоумышленника с помощью камер системы «Безопасный город». Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в хулиганстве с применением оружия. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, что ночью 13 июля возле супермаркета на Намыве в Николаеве произошел конфликт. Пьяный мужчина после ссоры выстрелил в воздух и скрылся. Полиция его нашла.