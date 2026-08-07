Лекарства, рентгеновские и УЗИ-аппараты: Николаев получил помощь от французских партнеров

Французские партнеры передали Николаеву медицинское оборудование и медикаменты. Фото: Александр Сенкевич

Николаев получил партию медицинской помощи от французской ассоциации «Narbonne-Ukraine». В город доставили десятки поддонов с медикаментами, расходными материалами и медицинским оборудованием.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич

Помощь будет распределена между городской больницей и центром реабилитации. Среди переданного — шприцы, катетеры, инфузионные системы, перевязочные материалы и средства для ухода за пациентами.

Также город получил медицинскую технику, в частности инфузионные помпы, мониторы, рентгеновские и ультразвуковые аппараты. Отдельно передали оборудование для реабилитации, ортезы, наборы для урологии и дыхательной терапии.

Французские партнеры передали Николаеву медицинское оборудование и медикаменты. Фото: Александр Сенкевич Французские партнеры передали Николаеву медицинское оборудование и медикаменты. Фото: Александр Сенкевич Французские партнеры передали Николаеву медицинское оборудование и медикаменты. Фото: Александр Сенкевич

Партнерство Николаева с французской ассоциацией началось в 2022 году. С тех пор «Narbonne-Ukraine» передала городу десятки автомобилей, помогала больницам и детям и регулярно приезжала в Николаев.

Французские партнеры передали Николаеву медицинское оборудование и медикаменты. Фото: Александр Сенкевич Французские партнеры передали Николаеву медицинское оборудование и медикаменты. Фото: Александр Сенкевич Французские партнеры передали Николаеву медицинское оборудование и медикаменты. Фото: Александр Сенкевич

Напомним, в мае в Николаев приезжала делегация из французского города Нарбонн и ассоциации Association Narbonne — Ukraine. Тогда французские партнеры передали Николаеву девять автомобилей для коммунальных предприятий, а также три машины скорой помощи.

Ранее посол Франции в Украине Гаэль Весье и глава Регионального центра Восточной Европы Европейского инвестиционного банка Кристина Микулова также посещали Николаев с рабочим визитом. Тогда они встретились с мэром Александром Сенкевичем, главой ОВА Виталием Кимом и пообщались с николаевскими журналистами.