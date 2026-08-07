Николаев обратится к донорам с просьбой помочь с восстановлением окон после удара «Шахеда» по лицею № 40

Школа, в которую 2 августа врезался реактивный «Шахед». Фото: ОВА

В Николаеве власти будут обращаться за помощью к международным партнерам для восстановления поврежденного здания лицея №40. Из-за повреждений окон есть сомнения, что школу удастся вовремя подготовить к началу учебного года.

Об этом мэр города Александр Сенкевич рассказал в эфире ТРК «МАРТ».

Он сообщил, что в лицее учатся около 800 детей. Сейчас, после российской атаки реактивным дроном, здание получило значительные повреждения — взрывная волна выбила окна.

— Там учатся около 800 детей. Я приехал туда ночью. На следующий день днём работы уже велись. Коллектив школы — очень трудолюбивые люди, сразу убирали стекло, подметали. Конечно, в школе с одной стороны полностью нет окон. Вылетели и с другой стороны. Мы обращаемся к нашим партнерам из Дании, Норвегии с просьбой помочь установить окна. Задача №1 — установить окна, чтобы закрыть школу до зимы, чтобы там можно было учиться, — сказал Александр Сенкевич.

При этом мэр отметил, что укрытие, обустроенное при поддержке международных партнеров, полностью выдержало удар.

— Убежище, созданное нашими партнерами, показало себя с лучшей стороны, ведь этот реактивный «Шахед» врезался в здание именно в том месте, где находится убежище. Там на 10 сантиметров отслоилась побелка, — отметил он.

Сгоревший от удара школьный автобус. Фото: ГСЧС Николаевской области

В результате атаки был поврежден пищеблок, а также сгорел школьный автобус, полученный недавно по государственной субвенции.

— Также в этой школе мы проводили реконструкцию пищеблока, «Шахед» повредил часть оборудования. Как раз в это место и прилетел. И сжег детский автобус, который мы недавно получили по государственной субвенции. Короче, наделали бед, ни одного военного или энергетического объекта не было. Будем стараться делать все как можно быстрее, как только ситуация позволит детям физически находиться в школе, мы их запустим. Если успеем до 1 сентября, есть сомнения, что удастся изготовить столько окон и установить их. Есть желание запустить процесс как можно быстрее, — добавил городской голова.

Напомним, удар по школе произошел 2 августа, когда утром российские войска атаковали Николаев реактивным беспилотником типа «Шахед».