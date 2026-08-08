 В Николаеве мужчина до смерти избил знакомого сапой: полиция задержала подозреваемого

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Главная Новости Инциденты 15:03, 08 августа, 2026

В Николаеве мужчина до смерти избил знакомого сапой: полиция задержала подозреваемого

Поліція у Миколаєві затримала чоловіка за побиття знайомого. Ілюстраційне фото: Корреспондент.netПолиция в Николаеве задержала мужчину за избиение знакомого. Иллюстративное фото: Корреспондент.net

В Николаеве 52-летнего мужчину задержали по подозрению в избиении со смертельным исходом 35-летнего знакомого. По данным полиции, во время застолья между мужчинами возникла ссора, после чего подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары сапой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что во дворе садового дома в Николаеве местный житель обнаружил тело своего умершего знакомого, поступило 7 августа около 08:00.

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При осмотре тела 35-летнего мужчины правоохранители обнаружили многочисленные телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате многочисленных травм головы и туловища.

Правоохранители при поддержке аналитиков управления криминального анализа областного главка полиции установили, что телесные повреждения садовым инструментом потерпевшему нанес его 52-летний знакомый.

По данным следствия, мужчины вместе распивали алкогольные напитки, во время чего между ними возникла ссора. После этого подозреваемый схватил мотыгу и нанес знакомому многочисленные удары.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце в Николаеве ссора в доме между двумя женщинами переросла в нанесение ранений. Одна из женщин нанесла другой удар ножом в живот. Следователи сообщили ей о подозрении. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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