В Николаеве будут судить водителя Lanos, который сбил пешехода: мужчина умер в больнице

В Николаеве предстанет перед судом водитель Lanos, сбивший пешехода. Фото: ГУНП в Николаевской области

Полиция завершила досудебное расследование по делу о ДТП на улице Троицкой в Николаеве. Водитель Daewoo сбил пешехода, который переходил дорогу вне перехода. Мужчина впоследствии скончался в больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

ДТП произошло 9 июня на улице Троицкой. В полиции сообщили, что 54-летний водитель Daewoo Lanos наехал на 60-летнего мужчину. Тот пересекал проезжую часть за пределами пешеходного перехода в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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«Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления сообщили водителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего», — сообщили правоохранители.

Досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт направлен в суд.

В полиции сообщили, что обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Николаеве суд избрал меру пресечения 27-летнему водителю автомобиля Mitsubishi Grandis, которого подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения, в результате которого получил тяжелые травмы водитель электросамоката.

Авария произошла 30 июля на улице Малко-Тырновской в Николаеве. По данным следствия, водитель Mitsubishi Grandis столкнулся с электросамокатом, после чего покинул место происшествия. Отъехав недалеко, он не справился с управлением, врезался в забор частного дома и снова скрылся.