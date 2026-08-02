 В Николаеве работники культуры в среднем получают ₴8,2 тыс. «на руки»

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Главная Новости Самоуправление 17:13, 02 августа, 2026

В Николаеве работники культуры в среднем получают ₴8,2 тыс. «на руки»

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Средняя заработная плата работников учреждений культуры Николаева после уплаты налогов составляет 8 тысяч 204 гривны. До удержания налогов она составляет 10 тысяч 518 гривен.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров в репортаже телеканала «Март».

По его словам, речь идет о работниках библиотек, дворцов культуры, художественных школ и Николаевского зоопарка.

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«Если посчитать по 2026 году, то средняя зарплата наших сотрудников библиотек, дворцов культуры, художественных школ и зоопарка составляет 10 тысяч 518 гривен с учетом налогов. На руки — 8 тысяч 204 гривны», — сказал Юрий Любаров.

Он также отметил, что с 1 сентября зарплаты частично вырастут, однако только в художественных школах. Повышение коснется педагогических работников, поэтому существенно на средний показатель по отрасли это не повлияет.

По словам Юрия Любарова, при подготовке городского бюджета на 2027 год управление культуры рассчитывает на увеличение фонда оплаты труда.

«Мы ожидаем от городского совета, что при подготовке бюджета на 2027 год зарплата в сфере культуры должна быть увеличена, так как увеличиваются тарификационные ступени», — добавил он.

Напомним, еще в декабре депутаты городского совета обратились к правительству и парламенту с требованием повысить заработную плату работникам культуры. Они отметили, что в 2025 году минимальная заработная плата составляла 8 тысяч гривен, однако должностные оклады многих работников культуры остаются ниже этого уровня.

После чего правительство повысило базовый должностной оклад работникам культуры до 3470 гривен. Власти Николаева заявляют, что будут искать в бюджете средства на выплату надбавок.

В июле 2026 года Министерство культуры Украины сообщило, что согласно новому постановлению Кабмина с 1 января 2027 года должны быть повышены оклады работникам сферы культуры. Однако из полного текста постановления стало известно, что для повышения зарплаты средства необходимо найти в местных бюджетах, пересмотрев сеть учреждений и численность работников.

В Николаевском областном краеведческом музее сообщили, что не могут удержать молодых сотрудников из-за низких зарплат.

А директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий заявил, что в бюджете Николаева пока нет средств на выплату заработной платы работникам учреждений культуры с 1 сентября. Он подчеркнул, что вопрос финансирования нужно решать уже сейчас.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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