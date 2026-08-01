 После обращения родителей в «Зоре» вновь рассмотрят возможность проведения утренних тренировок для детей

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Главная Новости Самоуправление 10:30, 01 августа, 2026

После обращения родителей в «Зоре» вновь рассмотрят возможность проведения утренних тренировок для детей

Будівля спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року. Архівне фото НикВестиЗдание спортивного комплекса «Заря», август 2024 года. Архивная фотография НикВести

Директор коммунального учреждения «Центральный городской стадион», на балансе которого находится спорткомплекс «Заря», Вячеслав Мисаренко пообещал, что проверит возможность организации утренних тренировок для воспитанников КДЮСШ «Украина».

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «НикВести».

По словам Вячеслава Мисаренко, ранее управление по делам физической культуры и спорта обращалось в коммунальное учреждение с запросом о возможности выделить дополнительные часы. После анализа действующего графика стадион действительно сообщил, что такой возможности у них нет.

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— Управление спрашивало нас, есть ли такая возможность. Мы, согласно нашему расписанию, ответили, что возможности нет, — сказал он.

Директор пояснил, что расписание работы бассейна формируется ежемесячно с учетом всех посетителей, поэтому изменить его без последствий для других групп невозможно.

— У нас есть расписание на месяц. Мы его составляем с учетом посетителей. Такого не бывает, чтобы мы взяли кого-то и переставили. Люди покупают абонементы, у нас занимаются ветераны. Это же не пустое расписание, чтобы мы кого-то ставили, как они хотят. Но мы внимательно посмотрим ещё раз. Пока голословно ничего не могу ответить. Мне нужно ознакомиться с этим повторным обращением, что там написано, и дать ответ, — отметил Вячеслав Мисаренко.

Напомним, родители воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина» обратились с письмом к мэру и депутатам Николаевского городского совета, в котором заявили, что получили необоснованный отказ в проведении утренних тренировок по субботам в бассейне «Заря» и попросили власти рассмотреть этот вопрос.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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