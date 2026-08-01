После обращения родителей в «Зоре» вновь рассмотрят возможность проведения утренних тренировок для детей
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Директор коммунального учреждения «Центральный городской стадион», на балансе которого находится спорткомплекс «Заря», Вячеслав Мисаренко пообещал, что проверит возможность организации утренних тренировок для воспитанников КДЮСШ «Украина».
Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «НикВести».
По словам Вячеслава Мисаренко, ранее управление по делам физической культуры и спорта обращалось в коммунальное учреждение с запросом о возможности выделить дополнительные часы. После анализа действующего графика стадион действительно сообщил, что такой возможности у них нет.
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— Управление спрашивало нас, есть ли такая возможность. Мы, согласно нашему расписанию, ответили, что возможности нет, — сказал он.
Директор пояснил, что расписание работы бассейна формируется ежемесячно с учетом всех посетителей, поэтому изменить его без последствий для других групп невозможно.
— У нас есть расписание на месяц. Мы его составляем с учетом посетителей. Такого не бывает, чтобы мы взяли кого-то и переставили. Люди покупают абонементы, у нас занимаются ветераны. Это же не пустое расписание, чтобы мы кого-то ставили, как они хотят. Но мы внимательно посмотрим ещё раз. Пока голословно ничего не могу ответить. Мне нужно ознакомиться с этим повторным обращением, что там написано, и дать ответ, — отметил Вячеслав Мисаренко.
Напомним, родители воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина» обратились с письмом к мэру и депутатам Николаевского городского совета, в котором заявили, что получили необоснованный отказ в проведении утренних тренировок по субботам в бассейне «Заря» и попросили власти рассмотреть этот вопрос.
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