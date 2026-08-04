В школах Николаева из-за усиления обстрелов ученики могут учиться в две смены в укрытиях

Николаевские школьники 1 сентября. Архивная фотография «НикВести»

Из-за увеличения числа атак реактивных беспилотников в школах Николаева могут изменить организацию учебного процесса. В частности, ученики могут учиться в две смены в укрытиях, а занятия в учебных заведениях могут начинаться с 7:30 утра.

Об этом сообщила начальник управления образования Николаевского городского совета Анна Личко во время аппаратного совещания 4 августа, пишут «НикВести».

Она отметила, что в этом учебном году, как и в прошлом, 52 учебных заведения будут работать в очно-смешанном формате, еще 12 — в дистанционном.

Реклама

— Учитывая, что сегодня мы наблюдаем рост числа «шахидов», 11 августа планируется провести совещание с руководителями учреждений общего среднего образования, чтобы разработать новые алгоритмы начала работы учебных заведений. Прежде всего мы будем рекомендовать учитывать вместимость защитных укрытий, ведь в одних учреждениях они больше, в других — меньше. Поэтому, возможно, придется организовывать обучение непосредственно в укрытиях, — сказала Анна Личко.

По её словам, в школах с небольшими укрытиями разместить всех учеников одновременно не удастся, поэтому учебный процесс, вероятно, организуют в две смены.

— Однозначно будем действовать так, чтобы начальные классы учились в первую смену, а 5–9 и 10–11 классы, возможно, — во вторую. Но при этом всё будет рассчитано каждым руководителем учебного заведения с учётом возможностей укрытия. Также не исключено, что некоторые учебные заведения будут начинать учебный процесс в 7:30. Эти алгоритмы еще будут отрабатываться, — пояснила Анна Личко.

Кроме того, с 17 по 20 августа в Николаеве планируется провести опрос родителей относительно формы обучения, которую они выбирают для своих детей.

— В зависимости от того, какую форму обучения выберут родители, мы, возможно, переформатируем сеть учебных заведений. То есть готовимся к тому, что образовательный процесс будет не таким, как в предыдущем учебном году, — сообщила Анна Личко.

Напомним, в Николаеве количество первоклассников сократилось на 45% по сравнению с довоенными годами.

Кроме того, по сравнению с довоенными годами на 25% сократилось количество школьников. Сейчас в учреждениях общего среднего образования города обучается 34 тысячи 572 ребенка.