 В мэрии Николаева ожидают ухудшения состояния дорог к концу года из-за нехватки денег на их ремонт

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Главная Новости Общество 16:41, 04 августа, 2026

В мэрии Николаева ожидают ухудшения состояния дорог к концу года из-за нехватки денег на их ремонт

Стан дороги на Центральному проспекті у Миколаєві після того, як зійшов сніг. Фото: «НикВести», 2026 рікСостояние дороги на Центральном проспекте в Николаеве после того, как сошел снег. Фото: «НикВести», 2026 год

В городском совете прогнозируют, что с приходом осенних дождей дороги Николаева снова начнут покрываться ямами. На данный момент в городском бюджете нет средств на их ремонт.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания в городском совете 4 августа, пишут «НикВести».

Мэр Александр Сенкевич рассказал, что уже заметил новые повреждения на Богоявленском проспекте.

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— Вчера ездил от Авангардной до Космонавтов, появляются большие трещины. Надо подумать, что с ними делать. Мне кажется, что если сейчас начнётся осенний сезон дождей, то они все превратятся в ямы. Надо этим вопросом заняться, — сказал он.

Пока средств на ремонт городских дорог нет, сообщил директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко. Он также пояснил, что в начале года предприятие работало в условиях ограниченного финансирования и ремонтировало лишь отдельные ямы.

— Сейчас у нас совсем нет денег. В начале года, когда не хватало средств, мы решили, что будем действовать по участкам: есть яма — мы её заделываем, есть сетка — мы её оставляем. То есть сейчас мы видим, что та сетка, которую мы оставили, начинает высыпаться. То есть ситуация со временем ухудшится. Через месяц-два, когда пойдут дожди, мы увидим ситуацию фактически такую же, какая была весной, — сказал Виталий Шевченко.

Мэр добавил, что в конце августа депутаты должны распределить средства городского бюджета — их планируют направить, в частности, и на ямочный ремонт.

— Мы все готовимся к августовской сессии, до конца месяца состоится следующая сессия. Я просил бы всех коллег, пожалуйста, отнестись ответственно к перераспределению средств. Если нам не дадут денег, то придется останавливать работы и распределять средства. В том числе и на ямочный ремонт, — сказал Александр Сенкевич.

Также он поручил уже сейчас объявить тендер на закупку асфальта, чтобы после выделения средств не терять на это время.

— Пожалуйста, обновите информацию о ямах и будьте готовы использовать средства. Возможно, нужно уже сейчас объявлять тендеры на закупку асфальта в соответствии с процедурой, чтобы у нас потом не было проблем, чтобы не пришлось ждать ещё месяц, — сказал мэр.

Что с ремонтом дорог в Николаеве?

После этой зимы на дорогах Николаева появились глубокие ямы из-за циклов замерзания-оттаивания и противогололедных реагентов, которыми засыпали асфальтовое покрытие.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города пока нет средств на текущий и капитальный ремонт дорог. Он отметил, что в бюджете есть лишь 20 миллионов гривен исключительно на ямочный ремонт дорог на весь год.

В то же время в комментарии «НикВести» директор КП «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко рассказал, что массового ямочного ремонта на дорогах Николаева не будет ещё около месяца из-за нестабильных погодных условий и влажности дорожного основания.

В начале марта коммунальщики начали проводить ямочный ремонт на Центральном проспекте.

А из бюджета Николаева решили выделить 14 миллионов гривен на аварийный и ямочный ремонт дорог.

По состоянию на май 2026 года в Николаеве отремонтировали более 8,5 тысяч квадратных метров аварийных выбоин на дорогах. В то же время коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило тендер на устранение ям и других деформаций асфальтобетонного покрытия в Николаеве. На работы планируется выделить более 3 миллионов гривен.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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