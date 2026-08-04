 Автобусы цепляются за дорогу: Сенкевич поручил разобраться с Новозаводской, которую хотели забетонировать

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Автобусы цепляются за дорогу: Сенкевич поручил разобраться с Новозаводской, которую хотели забетонировать

Мер доручив розібратися з вул. Новозаводською, яку хотіли ремонтувати у бетоні. Фото: НикВестиМэр поручил разобраться с улицей Новозаводской, которую планировали отремонтировать в бетоне. Фото: НикВести

Автобусы пастранса при выезде с базы застревают на улице Новозаводской в Николаеве, которую ещё до войны планировали сделать в бетоне. Мэр Александр Сенкевич поручил коммунальным службам обеспечить возможность проезда транспорта и доложить по этому поводу.

Об этом шла речь сегодня, 4 августа, на аппаратном совещании в мэрии Николаева, пишут «НикВести».

Мэр напомнил, что дорогу на ул. Новозаводской планировали отремонтировать ещё до войны из-за её плохого состояния. Сейчас на это нет денег, но проблема с выездом автобусов остаётся.

— Недавно был на предприятии «Николаевпастранс», смотрели там изменения в работе... Та дорога, та ужасная улица Новозаводская, которую мы планировали до войны, до 2022 года сделать бетонной. Конечно, сейчас у нас ни денег, ни реальных ближайших возможностей я не вижу, где мы можем взять эти деньги. Но факт остается фактом: длинные автобусы, выезжающие с базы, уже «черкают носом» эту дорогу, — сказал Александр Сенкевич.

Он обратился в Департамент ЖКХ, администрацию Ингульского района, ЭЛУ «Автодорог», чтобы они разобрались, что можно сделать временно, но надолго, с ремонтом дороги и проездом автобусов. Об этом чиновники должны отчитаться через две недели на аппаратном совещании.

Ремонт «в бетоне» Новозаводской

Напомним, в 2017 году правоохранители заявляли , что состояние улиц Новозаводской и Турбинной, предназначенных для движения крупногабаритного транспорта, неудовлетворительное, а в некоторых местах — опасное.

В июле 2019 года Александр Сенкевич обратился к представителям портового бизнеса в городе с предложением выделять средства на ремонт улиц Новозаводской и Турбинной, которые пришли в негодность из-за движения большегрузного транспорта при доставке грузов в порты.

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В феврале 2020 года патрульная полиция инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспорта из-за аварийного состояния дорожного покрытия.

16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, следующих в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проезжают по этому маршруту, создают шум, поднимают пыль и разрушают дорогу.

17 февраля заместитель мэра Николаева Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений на въезд большегрузного транспорта в город никем не выполняется.

В мае 2020 года в Николаеве планировали за 19 миллионов гривен отремонтировать бетонное покрытие части дороги по улице Новозаводской. По словам городского головы, ремонт планировался на участке от Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала.

Впоследствии был объявлен тендер с ожидаемой стоимостью 32 миллиона гривен на ремонт ул. Новозаводской. Подрядчик должен был завершить ремонт дороги до 1 апреля 2021 года. Однако предложения участников были отклонены, поскольку они не предоставили необходимые документы.

В июле 2020 года Департамент ЖКХ объявил повторный тендер.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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