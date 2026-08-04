«Люди вешают замки», — Сенкевич поручил проверить доступ к укрытиям после жалоб горожан

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проверить доступность укрытий после жалоб горожан. Иллюстративное фото: НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проверить беспрепятственный доступ к сооружениям гражданской защиты после того, как горожане пожаловались на закрытые укрытия во время воздушных тревог.

Об этом он сообщил во время аппаратного совещания 4 августа, пишут «НикВести».

— У нас постоянно такое происходит: люди успокаиваются, а потом вешают замки, подпирают двери кирпичами или изнутри закрывают палками. Такие примеры у нас есть. Поэтому прошу организовать и провести проверку обеспечения беспрепятственного доступа к сооружениям гражданской защиты. Прошу обратить особое внимание на круглосуточный режим работы укрытий, беспрепятственный доступ, а также исправность систем открытия и закрытия входов, — отметил Александр Сенкевич.

Он также подчеркнул, что лица, ответственные за содержание укрытий, должны оперативно реагировать на сообщения о закрытых убежищах во время воздушных тревог.

— Если люди пришли в укрытие, то ответственные лица, в частности в домах и ОСМД, должны оперативно его открыть. Поэтому даю протокольное поручение первому заместителю городского головы и управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций. По результатам проверки прошу предоставить мне информацию. Буквально вчера мне сообщили, что в одной из школ вечером убежище было закрыто, — подытожил Александр Сенкевич.

Аппаратное совещание Николаевского городского совета 4 августа. Фото: НикВести

Жители города неоднократно жаловались на закрытые убежища во время воздушных тревог или на их неудовлетворительное состояние, в частности недавно жители пожаловались на неудовлетворительное состояние убежища на проспекте Центральном, 69 в центре Николаева. По их словам, в убежище нет освещения и мест для сидения, а указанный на информационном стенде контактный номер не работает.

Читайте также «Почему николаевцы не пользуются укрытиями: опрос «НикВести».

Что с укрытиями в Николаеве?

Реклама

В Николаеве не хватает более двух тысяч укрытий, и больше всего эта проблема ощущается в микрорайонах Лиски, Намыв и Северный. Именно там городские власти планируют устанавливать мобильные укрытия, ведь стационарных убежищ в этих районах фактически нет. В то же время Николаев рассчитывает на государственную поддержку в развитии сети укрытий.

Во время обстрелов жители Николаева не могут попасть в ведомственные укрытия в нерабочее время. В редакцию«НикВести» обратились жители города, которые во время тревоги не смогли попасть в укрытие на проспекте Центральном, 173. Все остальные укрытия поблизости также принадлежат учреждениям или предприятиям, которые находятся на балансе коммунальных или частных организаций и принимают людей только в рабочее время. В мэрии Николаева пообещали вынести на обсуждение вопрос доступности укрытий на заседание исполкома.

Лишь 7 % убежищ Николаева открыты. В то же время существует проблема с доступностью убежищ — отсутствует пандус или пологий спуск. В апреле 2024 года жители Николаева не смогли во время воздушной тревоги попасть в укрытие на территории детского городка «Сказка», поскольку оно было закрыто. По данному факту администрация детского городка провела внутреннее расследование.

Это не первый случай, когда во время воздушной тревоги укрытия в Николаеве оказались закрытыми. Закрытыми также оказались укрытия в микрорайоне Матвеевка, в Центральном районе города и в парке «Юность» во время ударов по Николаеву 17 марта. После этих случаев мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей вызывать полицию, если укрытие или бомбоубежище во время воздушной тревоги будет закрыто на замок.

В целом Николаев оказался в списке областей с наихудшим состоянием укрытий. После проверки состояния убежищ по всей Украине СНБО признал неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий к использованию в ряде областей и городов, в частности — в Николаеве. После чего городской голова уволил начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александра Герасименю. А первый заместитель мэра Виталий Луков получил выговор.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что 69% заброшенных укрытий области приходятся именно на Николаев.При этом почти половина жителей города (47%) оценила состояние бомбоубежищ в городе как ужасное или плохое.

Еще в мае 2023 года на ремонт и оснащение укрытий из бюджета Николаева было выделено более 70 миллионов гривен. Однако выяснилось, что городской бюджет не получит средств из 102 миллионов гривен, которые государство выделило на ремонт укрытий в школах и детских садах области. А в конце августа 2023 года глава ОГА Виталий Ким заявил, что недоволен укрытиями в школах региона.

Руководитель управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко сообщила, что в городе ремонтируются укрытия в 21 школе, ещё 9 — находятся на этапе планирования. Тогда же в городском совете заявляли, что до конца 2023 года департамент жилищно-коммунального хозяйства планирует отремонтировать 18 самых простых укрытий.

В октябре 2023 года «НикВести» сообщали, что департамент архитектуры Николаевской ОГА в течение месяца заключил 27 прямых договоров на разработку проектно--сметной документации и проведения капитальных ремонтов учреждений бюджетной сферы с фирмой ООО «Архитектурное бюро — Хвиля 89», которая существует менее полугода и принадлежит члену общественного совета области по вопросам восстановления. Позже Николаевская ОГА пояснила, что прямые договоры на проектирование укрытий с этой фирмой позволили сэкономить бюджетные средства.

Читайте статью «НикВести» «Ремонт в конце года: кому без конкурса достались подряды на укрытия в Николаеве».

В августе 2024 года правительство выделило из бюджета около 5 миллиардов гривен на укрытия в школах в восьми регионах, в том числе в Николаевской области.

Также читайте статью «НикВести» «Или две стены, или выходи на улицу». Почему власти Южно-Украинска за более чем два года войны не построили для общины ни одного укрытия?»

Отметим, что Николаевская область вошла в пятерку областей, которые в 2024 году показали лучшие показатели по наращиванию и приведению в готовность укрытий.