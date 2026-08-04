 Николаевщина заняла третье место среди должников за коммуналку

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Главная Новости Самоуправление 8:44, 04 августа, 2026

Николаевщина заняла третье место среди должников за коммуналку

Жителі Миколаївщини на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Ілюстративне фото ХвиляЖители Николаевской области занимают третье место среди должников по коммунальным услугам. Иллюстративное фото «Хвиля»

За полгода в Украине из-за долгов за коммунальные услуги было начато 108 561 производств. Николаевская область оказалась на третьем месте среди областей, где задолжали больше всего.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Среди более чем 108 тысяч дел 65% остаются открытыми и неоплаченными, а именно 70 206. Как отмечается, эти дела составляют 9% от всех долгов за коммунальные услуги, которые сейчас находятся в Едином реестре должников.

Лидирует среди должников за «коммуналку» в этом году Харьковская область — 22 171 (20 % от всех новых дел). На втором месте — Днепропетровская область — 19 636 новых дел (18%). Николаевская область оказалась на третьем месте с 12 841 делом (12%).

Миколаївщина на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Інфографіка OpendatabotНиколаевская область на третьем месте среди должников за коммунальные услуги. Инфографика Opendatabot

Согласно статистике, чаще всего украинцы в этом году задолжали за теплоснабжение: 43% от всех новых долгов в 2026 году. Еще 18% — долги за водоснабжение. Далее — жилищное обслуживание (12%), газоснабжение (11%) и энергоснабжение (9%).

За що заборгували українці. Інфографіка OpendatabotЗа что задолжали украинцы. Инфографика Opendatabot

Как отмечается, больше всего долгов у людей в возрасте 46–60 лет (35%). Еще четверть — у пенсионеров. Почти столько же — у людей в возрасте 36–45 лет (24%).

Вік боржників за комунальні послуги. Інфографіка OpendatabotВозраст должников за коммунальные услуги. Инфографика Opendatabot

Более половины задолженностей пришлось на долю женщин: 60 141 задолженность. 74-летняя жительница Николаевской области установила антирекорд этого года: 15 новых судебных дел. Все они связаны с энергоснабжением. 5 дел уже завершены, однако записи о них до сих пор остаются в реестре.

Напомним, «Николаевводоканал» решил воспользоваться услугами коллекторских агентств для взыскания задолженностей.

Как пояснил директор предприятия Геннадий Изюмов, «Водоканал» планирует прибегать к услугам коллекторских агентств для взыскания задолженностей, срок которых превышает три года. Поскольку списать их невозможно, то хотят получить деньги с должников.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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