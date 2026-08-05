Шмыгаль: Без воды и канализации трудно прожить больше 3 дней

Денис Шмыгаль во время визита в Николаевскую область в июне 2023 года, фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что

Такое мнение он высказал в интервью POLITICO, отметив, что помимо атак на энергосистему и отопление Россия будет пытаться оставить украинские города без водоснабжения.

«Цель России сейчас — уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроэнергию и отопление, но все равно можно выжить, если во время отключений есть газ и вода. Трудно прожить более трех дней без воды и канализации», — сказал Денис Шмыгаль.

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Также он отметил, что Россия пытается измотать украинское общество, чтобы оно оказывало давление на руководство и требовало подписания капитуляции.

Водопровод для Николаева. Немного истории

В начале 2022 года российские войска повредили водопровод, снабжавший Николаев водой. Из-за этого город на несколько недель остался без водоснабжения. Жители Николаева самостоятельно набирали воду для технических нужд из реки, а волонтеры доставляли питьевую воду в город из соседних областей.

Впоследствии водоснабжение восстановили из реки Ингулец, но использовать эту воду можно было только для технических нужд из-за высокого содержания солей. Вместе с тем в городе начали обустраивать пункты выдачи питьевой воды.

Таким образом, город на четыре года остался без централизованного снабжения качественной водой.

Все это время жители Николаева получали воду из резервного источника, что вызывает много вопросов относительно качества такой воды и содержания солей в ее составе. Соленая вода повредила 1200 километров водопроводной сети города. В «Николаевводоканале» сообщили, что заменить всю протяженность сети, пострадавшей от подачи соленой воды, невозможно.

Долгое время представители государственной и местной власти искали варианты, как можно восстановить питьевое водоснабжение в Николаеве. Окончательное решение было найдено в 2024 году: новый водопровод будут прокладывать из Новой Одессы, а средства выделили из госбюджета.

Новый водопровод для Николаева ввели в эксплуатацию 7 октября 2025 года — его подключили к сетям водоканала.

Уже в ноябре глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что питьевая вода в кранах николаевцев может появиться уже через полмесяца — месяц. Именно столько нужно, чтобы завершить все работы на очистных сооружениях и получить официальные заключения лабораторий.

В июне 2026 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что, несмотря на улучшение качества воды после запуска новых водоочистных сооружений и водопровода, пить её из-под крана пока не стоит.