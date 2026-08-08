На проспекте в Николаеве столкнулись автомобили Citroen и Hyundai: пострадал водитель
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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Днем 8 августа в Николаеве автомобиль Citroen Jumper под управлением 37-летнего водителя столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata. Авария произошла около 13:35 на проспекте Центральном, в районе дома №116.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 34-летний водитель Hyundai Sonata. Мужчину с телесными повреждениями медики госпитализировали.
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В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Следователи предварительно квалифицировали происшествие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Николаевской области в результате ДТП погиб 60-летний водитель легкового автомобиля Ford Bronco Sport. Его 58-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.
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