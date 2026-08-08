На проспекте в Николаеве столкнулись автомобили Citroen и Hyundai: пострадал водитель

На Центральном проспекте столкнулись Citroen и Hyundai. Фото: Нацполиция

Днем 8 августа в Николаеве автомобиль Citroen Jumper под управлением 37-летнего водителя столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata. Авария произошла около 13:35 на проспекте Центральном, в районе дома №116.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 34-летний водитель Hyundai Sonata. Мужчину с телесными повреждениями медики госпитализировали.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Следователи предварительно квалифицировали происшествие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины — «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

На проспекте Центральном столкнулись Citroen и Hyundai. Фото: Нацполиция

Напомним, в Николаевской области в результате ДТП погиб 60-летний водитель легкового автомобиля Ford Bronco Sport. Его 58-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.