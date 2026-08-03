 Возле Нового Буга в кювет вылетел Volkswagen — пострадал подросток

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Главная Новости Инциденты 16:41, 03 августа, 2026

Возле Нового Буга в кювет вылетел Volkswagen — пострадал подросток

На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській областіВ Баштанском районе автомобиль Volkswagen вылетел в кювет — пострадал подросток. Фото: ГУНП в Николаевской области

В Баштанском районе, недалеко от Нового Буга, сегодня, 3 августа, произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет. В результате аварии пострадал подросток.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

ДТП произошло около 9:40 на трассе Н-11 «Днепр — Николаев» вблизи Нового Буга. 39-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии получил травмы 16-летний пассажир автомобиля. Пострадавшего госпитализировали. В полиции сообщили, что на данный момент врачи оценивают его состояние как стабильное.

На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській областіВ Баштанском районе Volkswagen вылетел в кювет — пострадал подросток. Фото: ГУНП в Николаевской области
На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській областіВ Баштанском районе Volkswagen вылетел в кювет — пострадал подросток. Фото: ГУНП в Николаевской области

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 9 июня на улице Троицкой произошло ДТП. В полиции сообщили, что 54-летний водитель Daewoo Lanos наехал на 60-летнего мужчину. Тот пересекал проезжую часть за пределами пешеходного перехода в неустановленном месте.

На сегодняшний день полиция завершила досудебное расследование по делу. Обвинительный акт направлен в суд.

В полиции сообщили, что обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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