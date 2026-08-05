Южный Буг продолжает загрязняться из-за сбросов коммунальных предприятий — Экоинспекция

Вода в реке Южный Буг в Николаеве, лето 2026 года, фото «НикВести»

Из-за регулярных сбросов недостаточно очищенных или неочищенных стоков состояние Южного Буга продолжает ухудшаться. В Госэкоинспекции заявляют, что главным источником загрязнения остаются коммунальные предприятия с изношенными или аварийными очистными сооружениями.

Об этом говорится в ответе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на запрос «НикВести».

В ходе проверок в стоках чаще всего фиксируются превышения допустимых уровней взвешенных веществ, нитратов, сульфатов, хлоридов, алюминия и аммонийного азота.

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У части предприятий очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, не работают или вообще отсутствуют. Из-за этого бытовые стоки могут попадать в Южный Буг без механической или биологической очистки.

«Физический износ и разрушение очистных сооружений приводят к прямому сбросу неочищенных стоков с высоким содержанием загрязняющих веществ», — отметили в экоинспекции.

За такие нарушения инспекторы составляют протоколы, налагают штрафы и рассчитывают ущерб для окружающей среды. В то же время во время военного положения плановые проверки ограничены, поэтому полностью контролировать ситуацию инспекция не может.

Напомним, до 2030 года на реализацию программы восстановления бассейна реки Южный Буг планируется направить почти 29 миллиардов гривен. Для Николаевской области предусмотрено 17 основных природоохранных мероприятий, среди которых — реконструкция очистных сооружений, создание прибрежных защитных полос и расчистка рек.

Читайте также статью «НикВести» «Одна река для двух областей. Как состояние Южного Буга в Хмельницкой области влияет на воду, которую получает Николаев».

Напомним, что в Черкасской области фермерское хозяйство начало использовать воду из Синюхи для орошения полей. Река является одним из крупнейших притоков Южного Буга, из которого ниже по течению забирают воду для централизованного водоснабжения Николаева.