 «Победитель определен», — в мэрии Николаева сообщили, когда начнут устанавливать солнечные электростанции по проекту НЕФКО

  • среда

    5 августа, 2026

  • 29.4°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 5 августа , 2026 среда

  • Николаев • 29.4° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 9:51, 05 августа, 2026

«Победитель определен», — в мэрии Николаева сообщили, когда начнут устанавливать солнечные электростанции по проекту НЕФКО

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «НикВести»Солнечные электростанции на крыше дома в Николаеве. Иллюстративное фото: «НикВести»

В Николаеве определили компании, которые должны установить солнечные электростанции в рамках проекта НЕФКО, финансируемого правительством Дании. Это позволит обеспечить электроэнергией коммунальные объекты города.

Сейчас стороны готовятся подписать договор — на это отвели ориентировочно 30 дней, сообщил заместитель городского головы Сергей Коренев во время аппаратного совещания 4 августа, пишут «НикВести».

Победителем стал консорциум из двух компаний — ООО «Ватценроде» и ООО «ТЕК Казахстан». По словам вице-мэра, обе компании зарегистрированы в Украине.

Реклама

— По проекту НЕФКО непосредственно по солнечным станциям на «Николаевоблтеплоэнерго». Фактически есть победитель — это концерн в составе двух предприятий: ООО «Ватценроде» и ООО «ТЕК Казахстан». Это все юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, у одного просто в названии есть слово «Казахстан», — сказал Сергей Коренев.

Компания «Ватценроде» зарегистрирована в Украине уже более 12 лет, свидетельствуют данные аналитической системы YouControl. Руководитель — Нурбаев Мухит из Казахстана. Компания работает по многим направлениям, основное из которых — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 1,2 миллиона гривен, а штат — 177 сотрудников. При этом данные о компании «ТЕК Казахстан» в YouControl отсутствуют.

Точную дату начала монтажа солнечных электростанций заместитель городского головы не назвал. Работы смогут начаться после завершения подписания договора.

— Все эти встречи и выбор победителей проходили совместно с НЕФКО и консультантами, нанятыми НЕФКО. На сегодняшний день, с 24 июля, начал исчисляться срок на подписание договора. Он длится ориентировочно 30 дней, но это всё зависит от НЕФКО. То есть победитель определён, сейчас идёт процедура подписания договора, — добавил Сергей Коренев.

Напомним, НЕФКО искала подрядчика для строительства солнечной электростанции мощностью 9,9 МВт, которая обеспечит электроэнергией коммунальные объекты Николаева.

До этого городской совет подписал грантовое соглашение с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO) на сумму более 14 миллионов евро, из которых 7,2 миллиона евро — на строительство трех солнечных электростанций мощностью по 9,9 МВт. Эти средства выделило правительство Дании.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Международная помощь

Ирландия дополнительно выделит Украине €25 млн на усиление ПВО
В Николаеве пройдет бизнес-форум, посвященный возможностям сотрудничества с ЮНОПС
ЕС может выделить 2,5 млрд евро на 16 истребителей Gripen для Украины, — СМИ
Реклама
Читайте также:
новости
Главный архитектор Николаева считает, что на месте разрушенного здания ОВА должен быть установлен памятник войне

Алина Квитко
новости
Государство задолжало облтеплоэнерго в Николаеве ₴1,5 млрд за разницу в тарифах: Минфин не видит в этом проблемы

Юлия Лукьяненко
новости
В мэрии Николаева ожидают ухудшения состояния дорог к концу года из-за нехватки денег на их ремонт

Юлия Бойченко
новости
Автобусы цепляются за дорогу: Сенкевич поручил разобраться с Новозаводской, которую хотели забетонировать

Юлия Лукьяненко
новости
«Люди вешают замки», — Сенкевич поручил проверить доступ к укрытиям после жалоб горожан

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Международная помощь

ЕС может выделить 2,5 млрд евро на 16 истребителей Gripen для Украины, — СМИ
В Николаеве пройдет бизнес-форум, посвященный возможностям сотрудничества с ЮНОПС
Ирландия дополнительно выделит Украине €25 млн на усиление ПВО

14 погибших и более 20 раненых: последствия массированной атаки на Киевскую область

Ночью российские дроны ударили по школе в Николаевской области: здание загорелось