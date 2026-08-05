«Победитель определен», — в мэрии Николаева сообщили, когда начнут устанавливать солнечные электростанции по проекту НЕФКО

Солнечные электростанции на крыше дома в Николаеве. Иллюстративное фото: «НикВести»

В Николаеве определили компании, которые должны установить солнечные электростанции в рамках проекта НЕФКО, финансируемого правительством Дании. Это позволит обеспечить электроэнергией коммунальные объекты города.

Сейчас стороны готовятся подписать договор — на это отвели ориентировочно 30 дней, сообщил заместитель городского головы Сергей Коренев во время аппаратного совещания 4 августа, пишут «НикВести».

Победителем стал консорциум из двух компаний — ООО «Ватценроде» и ООО «ТЕК Казахстан». По словам вице-мэра, обе компании зарегистрированы в Украине.

Реклама

— По проекту НЕФКО непосредственно по солнечным станциям на «Николаевоблтеплоэнерго». Фактически есть победитель — это концерн в составе двух предприятий: ООО «Ватценроде» и ООО «ТЕК Казахстан». Это все юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, у одного просто в названии есть слово «Казахстан», — сказал Сергей Коренев.

Компания «Ватценроде» зарегистрирована в Украине уже более 12 лет, свидетельствуют данные аналитической системы YouControl. Руководитель — Нурбаев Мухит из Казахстана. Компания работает по многим направлениям, основное из которых — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 1,2 миллиона гривен, а штат — 177 сотрудников. При этом данные о компании «ТЕК Казахстан» в YouControl отсутствуют.

Точную дату начала монтажа солнечных электростанций заместитель городского головы не назвал. Работы смогут начаться после завершения подписания договора.

— Все эти встречи и выбор победителей проходили совместно с НЕФКО и консультантами, нанятыми НЕФКО. На сегодняшний день, с 24 июля, начал исчисляться срок на подписание договора. Он длится ориентировочно 30 дней, но это всё зависит от НЕФКО. То есть победитель определён, сейчас идёт процедура подписания договора, — добавил Сергей Коренев.

Напомним, НЕФКО искала подрядчика для строительства солнечной электростанции мощностью 9,9 МВт, которая обеспечит электроэнергией коммунальные объекты Николаева.

До этого городской совет подписал грантовое соглашение с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO) на сумму более 14 миллионов евро, из которых 7,2 миллиона евро — на строительство трех солнечных электростанций мощностью по 9,9 МВт. Эти средства выделило правительство Дании.