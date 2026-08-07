Капремонт укрытия в больнице №1 в Николаеве: общая стоимость превысила ₴22 млн

Общая стоимость капитального ремонта укрытия в городской больнице №1 Николаева составляет 22 миллиона гривен. Архивное фото «НикВести»

В городской больнице №1 в Николаеве продолжается капитальный ремонт укрытия. Общая смета проекта составляет 22,39 миллиона гривен. На этот год в бюджете предусмотрено 3,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Николаевского горсовета в ответ на информационный запрос «НикВести».

В ответе указали, что общая сметная стоимость реализации проекта по капитальному ремонту укрытия составляет 22,39 миллиона гривен. По договору работы выполняет ООО «Житлорембуд-Ника», с которым заключили дополнительный договор.

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«Источником финансирования выполнения работ по основному договору, а также дополнительных работ, необходимость в которых возникла в ходе реализации проекта, являются средства местного бюджета. Поэтому в 2026 году на реализацию указанного объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,8 миллиона гривен», — говорится в ответе на запрос.

На сегодня ремонт укрытия продолжается. Однако сроки завершения работ в Управлении капитального строительства пока не называют.

«Завершение полного комплекса работ планируется после выполнения всех предусмотренных проектной документацией и договором строительных работ, при условии финансирования и отсутствия обстоятельств, которые могут повлиять на сроки их выполнения», — сообщили в Управлении капитального строительства.

Ответ УКБ на запрос НикВести относительно капремонта укрытия и больницы №1 Николаева

Ремонт укрытия в больнице №1 Николаева

Для ремонта укрытия в городской больнице №1 уже объявляли несколько тендеров. В июле 2024 года КП «Защита» Николаевского горсовета проводило тендер на текущий ремонт и обустройство укрытия в городской больнице №1. Договор был заключен с предпринимателем Русланом Волошиным на сумму 2,15 миллиона гривен.

Уже 20 февраля 2025 года Управление капитального строительства заключило договор с ООО «Житлорембуд-Ника» на капитальный ремонт укрытия в городской больнице №1 на сумму 12,29 миллиона гривен. Договор будет действовать в период с 20 февраля 2025 года по 31 декабря 2026 года.

В ноябре 2025 года руководитель Управления капитального строительства Алексей Савчук во время прямого эфира заявил, что в 2025 году ремонт укрытия не успеют завершить. Однако в качестве цели ставят завершение работ на следующий год.

В апреле 2026 года Алексей Савчук сообщил, что ремонт укрытия в больнице № 1 продолжается.

25 июня 2026 года УКБ заключило ещё один договор с ООО «Житлорембуд-Ника» на сумму 6,14 миллиона гривен. Договор подписали напрямую с подрядчиком без проведения тендера. В обосновании это объяснили тем, что корректировали проектную документацию и выявили дополнительные работы. Их выполнение заказали у того же подрядчика.

УКБ и исполнение бюджета

«НикВести» ранее писали о низких показателях исполнения бюджета Управления капитального строительства Николаевского горсовета, работу которого координирует заместитель городского головы Сергей Коренев. По состоянию на 1 августа управление использовало лишь 22 миллиона гривен из предусмотренных на год 234,6 миллиона, или 9,5% бюджета. Это был самый низкий показатель среди всех структурных подразделений городского совета.

Стоит отметить, что при условии, что в течение второго полугодия управление сохранит тот же темп исполнения бюджета, можно ожидать, что в 2026 году неиспользованными останутся около 200 миллионов гривен.

Во время аппаратного совещания 4 августа городской голова Александр Сенкевич попросил Сергея Коренева отчитаться о реализации проектов и рассказать, какие объекты планируется завершить до конца года.

Также мэр Александр Сенкевич пояснил, что низкие показатели исполнения бюджета отдельными структурными подразделениями, в частности Управлением капитального строительства, связаны с тем, что город откладывает оплату выполненных работ из-за дефицита средств.

Проблема низкого освоения бюджетных средств для УКБ не новая. По итогам 2025 года управление использовало лишь 142,7 миллиона гривен из запланированных 235 миллионов, или 60,7% бюджета. В 2024 году уровень исполнения бюджета составил 32%, а в 2023 году — 32,4%.

Комментируя эти показатели в начале года, Александр Сенкевич объяснял их проблемами с подрядчиками, тогда как в Управлении капитального строительства подчеркивали, что оценивать их работу только по проценту исполнения бюджета некорректно.