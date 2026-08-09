Семь больниц Николаевщины имели проблемы финансирования хирургии: пакет продлили до конца года

Хирургическое отделение в Николаеве. Иллюстративное фото Николаевского горсовета

В Николаевской области в семи лечебных учреждениях возникли проблемы с продлением финансирования пакета хирургической помощи. На сегодня его продлили до конца года.

Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам социальной политики и здравоохранения Николаевского облсовета 7 августа, пишут «НикВести».

Депутат Андрей Закусилов обратил внимание на особый статус больниц, расположенных в прифронтовой зоне, ведь там много пациентов. Начальница областного управления здравоохранения Ирина Ткаченко сообщила, что возникли проблемы с хирургическим пакетом в семи медицинских учреждениях области.

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— У нас возникли сложности с продлением хирургического пакета. По состоянию на июль у нас была проблема: семь лечебных учреждений области не имели возможности получить пакет. Однако велась достаточно напряженная работа с Министерством здравоохранения, и именно лечебные учреждения, находящиеся в зоне активных и возможных боевых действий, получили продление этого пакета до конца года, то есть фактически не выпали из сети, способной оказывать помощь, — сообщила начальник управления здравоохранения Ирина Ткаченко.

Тем не менее, по её словам, руководителям медучреждений сообщили, что существует критерий оказания хирургической помощи. И больницы должны его соблюдать, чтобы сохранить финансирование.

— Если вы не сможете его выполнить и выйдете из зоны активных и возможных боевых действий, к сожалению, у вас возникнет ситуация, при которой вы не сможете заключить договор по этому пакету. И это уже ответственность руководителя учреждения, — добавила Ирина Ткаченко.

Напомним, в Доманевской общине под угрозой оказалось гинекологическо-хирургическое отделение в многопрофильной больнице. Национальная служба здравоохранения с 1 июля прекратила финансирование хирургических отделений, если там проводят менее 600 крупных операций. Поэтому до конца года отделение в Доманевке будет финансироваться за счет общины.