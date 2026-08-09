В селе на Николаевщине ввели карантин из-за томатной моли, которая наносит ущерб урожаю

В селе Лиманы ввели карантин из-за моли. Иллюстративное фото ПИК

В селе Лиманы Галициновской общины в Николаевской области ввели карантинный режим. Причиной стало распространение южноамериканской томатной моли, которая является вредителем.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Вредителя обнаружили государственные фитосанитарные инспекторы с помощью феромонных ловушек во время мониторинга территории области.

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Как отмечается, южноамериканская томатная моль является карантинным вредителем, который повреждает пасленовые культуры, но в основном томаты. Она может привести к существенным потерям урожая.

«Гусеницы вредителя могут питаться всеми частями растений томатов и повреждать растения на всех стадиях роста. Они образуют крупные мины на листьях, выгрызают длинные ходы в стеблях и побегах, зеленых плодах, вызывая значительные потери урожая как в теплицах, так и в открытом грунте. Поврежденные плоды плохо хранятся, загнивают и теряют товарное качество. Потери урожая могут достигать 50–100%», — сообщили фитоинспекторы.

С 3 августа в общине проводятся работы по локализации и ликвидации карантинных очагов.

Напомним, в селе Себино Николаевского района ввели карантин из-за обнаружения картофельной моли, которая повреждает урожай картофеля и томатов.