 В Николаевской области за сутки огонь охватил более 20 гектаров, произошло 33 пожара

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Главная Новости Инциденты 9:46, 10 августа, 2026

В Николаевской области за сутки огонь охватил более 20 гектаров, произошло 33 пожара

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В воскресенье, 9 августа, в Николаевской области зарегистрировали 33 пожара. Шесть из них возникли в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В Николаеве горели балкон и комната квартиры на четвёртом этаже девятиэтажного дома. Огонь охватил 5 квадратных метров.

Еще несколько пожаров произошли на частных территориях и в квартирах области. В частности, в Домановке горел дом, который в настоящее время не используется, а в Великозаболотном — сарай.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Куцурубе загорелось хозяйственное сооружение на частной территории. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

В Благодатном горела комната двухкомнатной квартиры на первом этаже. Владельцы успели потушить пожар до приезда спасателей.

В Явкино Баштанской общины горел жилой дом на площади 20 квадратных метров.

Остальные возгорания были связаны с сухой травой, кустарником, пожнивными остатками и мусором. Больше всего таких пожаров зафиксировали в Баштанском районе — 8, Николаевском — 7, Вознесенском — 6, в Николаеве — 5 и Первомайском районе — 1. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 20 гектаров — это площадь около 28 футбольных полей.

Напомним, что за сутки до этого в Николаевской области трижды ликвидировали пожары, вызванные российскими атаками беспилотниками. Кроме того, зафиксировали 36 пожаров в экосистемах: в одном случае огонь перекинулся на здание.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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