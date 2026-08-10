В Николаевской области за сутки огонь охватил более 20 гектаров, произошло 33 пожара
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В воскресенье, 9 августа, в Николаевской области зарегистрировали 33 пожара. Шесть из них возникли в жилом секторе.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В Николаеве горели балкон и комната квартиры на четвёртом этаже девятиэтажного дома. Огонь охватил 5 квадратных метров.
Еще несколько пожаров произошли на частных территориях и в квартирах области. В частности, в Домановке горел дом, который в настоящее время не используется, а в Великозаболотном — сарай.
В Куцурубе загорелось хозяйственное сооружение на частной территории. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
В Благодатном горела комната двухкомнатной квартиры на первом этаже. Владельцы успели потушить пожар до приезда спасателей.
В Явкино Баштанской общины горел жилой дом на площади 20 квадратных метров.
Остальные возгорания были связаны с сухой травой, кустарником, пожнивными остатками и мусором. Больше всего таких пожаров зафиксировали в Баштанском районе — 8, Николаевском — 7, Вознесенском — 6, в Николаеве — 5 и Первомайском районе — 1. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 20 гектаров — это площадь около 28 футбольных полей.
Напомним, что за сутки до этого в Николаевской области трижды ликвидировали пожары, вызванные российскими атаками беспилотниками. Кроме того, зафиксировали 36 пожаров в экосистемах: в одном случае огонь перекинулся на здание.
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