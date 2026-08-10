Николаевец украл с «Авроры» 13 шоколадок: суд приговорил его почти к 8 годам тюрьмы

В Николаеве мужчину приговорили за кражу шоколада из магазина «Аврора». Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Ингульский районный суд Николаева признал мужчину виновным в открытом хищении товара из магазина «Аврора» и приговорил его к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда от 4 августа.

Согласно материалам суда, 20 апреля около 11:05 мужчина находился в магазине «Аврора» на улице Троицкой. С полки он взял 7 плиток шоколада «Milka» с начинкой «Малина и крем», 5 плиток «Millenium» с арахисом и одну плитку «Milka» со вкусом «Чизкейк». Общая стоимость товара составила почти 1500 гривен.

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Мужчина спрятал шоколад под одежду и вышел из магазина. Работница магазина, увидевшая это на камерах видеонаблюдения, выбежала за ним, требуя вернуть товар. После чего он начал убегать в сторону Баштанского рынка, где часть товара уронил.

«На территории Баштанского рынка он предлагал купить у него похищенные шоколадки незнакомой девушке. Однако она отказалась, поэтому он направился к остановке общественного транспорта на ул. Космонавтов, где сел в маршрутное такси и уехал по своим делам», — говорится в приговоре.

Суд в приговоре подчеркнул, что именно это обстоятельство стало основанием для квалификации его действий как грабежа, а не кражи. Сам обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что не осознавал, что его заметили работники магазина, и просил переквалифицировать его действия на кражу. Кроме того, он сказал, что совершил это под воздействием наркотических средств и алкогольных напитков.

В своих объяснениях он также отметил, что две шоколадки он съел, а остальные подарил знакомой.

Суд приговорил мужчину к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск ООО «Выгодная покупка». С осужденного должны взыскать 1376 гривен материального ущерба. Четыре плитки шоколада, которые были утеряны во время побега и впоследствии переданы полиции, вернули магазину.

Напомним, в Николаеве 40-летний рецидивист получил шесть лет тюрьмы за две кражи. Мужчина вынес из частного дома технику, а впоследствии похитил из автомобиля строительные инструменты. Общая стоимость похищенного имущества превысила 22 тысячи гривен.