 Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

  • понедельник

    10 августа, 2026

  • 32°
    Пасмурно

    Николаев

  • 10 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 32° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 13:51, 10 августа, 2026

Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

У Миколаєві поскаржилися на укриття без світла. Ілюстративне фото НикВестиВ Николаеве пожаловались на навес без освещения. Иллюстративное фото НикВести

Жители Николаева пожаловались на заброшенное состояние укрытия на Центральном проспекте, где нет света и мест для сидения. В горсовете пояснили, что лампы повредили и похитили неизвестные, а также сломали часть имущества.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете в ответе на запрос «НикВести».

В июле в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете горожане пожаловались на состояние укрития №52477 на проспекте Центральном, 69. По словам Ирины Деолецкой, в помещении нет освещения и скамеек, а указанный на информационном стенде номер телефона не работает уже около четырёх месяцев.

«Одно из немногих открытых укрытий в городе находится в запущенном состоянии. Не знаю, кто отвечает за эти укрытия и должен проверять их состояние, но по номеру телефона, указанному на стенде, никто не отвечает. Уже четыре месяца, как он не в сети. Люди не могут пользоваться убежищем, потому что там ни света, ни хоть чего-то, где можно было бы сесть. Прошу как-то помочь, чтобы убежище привели в надлежащее состояние», — написала жительница.

Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відеоСостояние укрытия на проспекте Центральном. Скриншот из видео
Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відеоСостояние укрытия на проспекте Центральном. Скриншот из видео
Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відеоСостояние укрытия на проспекте Центральном. Скриншот из видео

Балансодержателем укрытия является коммунальное предприятие «Защита». В Николаевском городском совете сообщили, что текущий ремонт помещения был выполнен в 2023 году. Тогда за 128,1 тысячи гривен в укрытии очистили и покрасили стены и потолок, отремонтировали штукатурку, а пол очистили, выровняли и покрасили. Также привели в порядок и покрасили двери.

В 2025 году в помещении также отремонтировали систему вентиляции. Стоимость этих работ составила 180,9 тысячи гривен.

Техническое состояние укрытия в последний раз проверяли представители Главного управления ГСЧС в Николаевской области 27 апреля 2026 года. В ходе обследования было зафиксировано отсутствие необходимых средств для тушения пожара и планов эвакуации. Вход в укрытие не оборудован надлежащим образом для людей с инвалидностью и маломобильных людей. Также отсутствуют дополнительные комплекты ключей от дверей и специальный термометр для измерения температуры воздуха.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Кроме того, по информации городского совета, освещение в укрытии было повреждено и частично разворовано.

«На момент обустройства защитного сооружения оно было обеспечено электрическим освещением. Однако в результате противоправных действий неустановленных лиц были похищены три основных светильника, два аварийных светильника, два пожарных извещателя, повреждена дверь в санитарный узел, сломана водопроводная труба и водоразборный кран, а также вырваны электрические провода», — говорится в письме.

По факту кражи коммунальное предприятие «Защита» обратилось в правоохранительные органы.

Однако на коммунальном предприятии обещают восстановить освещение и установить скамейки.

«В настоящее время сотрудниками предприятия проводятся восстановительные работы по восстановлению системы электроснабжения и освещения защитного сооружения. В текущем году финансирование на проведение ремонтных работ или на обустройство защитного сооружения не предусмотрено. Вместе с тем КП ММР «Защита» планирует выполнить установку откидных скамеек собственными силами. Ориентировочный срок выполнения указанных работ — до 31.10.2026 года», — отмечают в городском совете.

Відповідь Миколаївської мської ради на запит НикВестиОтвет Николаевского городского совета на запрос НикВести
Відповідь Миколаївської мської ради на запит НикВестиОтвет Николаевского городского совета на запрос НикВести

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проверить беспрепятственный доступ к сооружениям гражданской защиты после того, как горожане пожаловались на закрытые укрытия во время воздушных тревог.

Также сообщалось, что в прифронтовых общинах Украины установят 840 мобильных укрытий. Общую стоимость проекта оценили в 1,4 миллиарда гривен. Этот вопрос обсудили в ходе конгрессовых слушаний на площадке Офиса Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Читайте также «Почему жители Николаева не пользуются укрытиями: опрос «НикВести».

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
партнерство
International Media Support

Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

Последние новости про: Укрытия

«Люди вешают замки», — Сенкевич поручил проверить доступ к укрытиям после жалоб горожан
Капремонт укрытия в больнице №1 в Николаеве: общая стоимость превысила ₴22 млн
В прифронтовых громадах планируеют установить 840 мобильных укрытий: для этого нужно ₴1,4 млрд
Реклама
Читайте также:
новости
Департамент соцзащиты Николаева отдаст ₴4 млн за услуги ассистента ребенка общественной организации, созданной месяц назад

Юлия Лукьяненко
новости
На ремонт детского сада «Солнышко» в Коблево потратили ₴80 млн: планируют ещё установить солнечные коллекторы

Юлия Бойченко
новости
В Николаевской области представили проект эффективной сети больниц: как предлагается распределить медицинские учреждения

Алена Коханчук
новости
«В понедельник госпитализировали, во вторник выписали», — депутатка Николаевского облсовета заявила о проблемах, связанных с новыми правилами Минздрава

Алина Квитко
новости
Недостроенный корпус варваровского лицея до сих пор не накрыли крышей

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Укрытия

В прифронтовых громадах планируеют установить 840 мобильных укрытий: для этого нужно ₴1,4 млрд
Капремонт укрытия в больнице №1 в Николаеве: общая стоимость превысила ₴22 млн
«Люди вешают замки», — Сенкевич поручил проверить доступ к укрытиям после жалоб горожан

Департамент соцзащиты в Николаеве отдаст ₴4 млн общественной организации, созданной месяц назад: аудиторы начали проверку

В парке «Дубки» в Николаеве горит 2 га сухой травы

1 час назад

Главное сегодня