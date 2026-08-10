Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева
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- Алена КоханчукРепортер
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Жители Николаева пожаловались на заброшенное состояние укрытия на Центральном проспекте, где нет света и мест для сидения. В горсовете пояснили, что лампы повредили и похитили неизвестные, а также сломали часть имущества.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете в ответе на запрос «НикВести».
В июле в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете горожане пожаловались на состояние укрития №52477 на проспекте Центральном, 69. По словам Ирины Деолецкой, в помещении нет освещения и скамеек, а указанный на информационном стенде номер телефона не работает уже около четырёх месяцев.
«Одно из немногих открытых укрытий в городе находится в запущенном состоянии. Не знаю, кто отвечает за эти укрытия и должен проверять их состояние, но по номеру телефона, указанному на стенде, никто не отвечает. Уже четыре месяца, как он не в сети. Люди не могут пользоваться убежищем, потому что там ни света, ни хоть чего-то, где можно было бы сесть. Прошу как-то помочь, чтобы убежище привели в надлежащее состояние», — написала жительница.
Балансодержателем укрытия является коммунальное предприятие «Защита». В Николаевском городском совете сообщили, что текущий ремонт помещения был выполнен в 2023 году. Тогда за 128,1 тысячи гривен в укрытии очистили и покрасили стены и потолок, отремонтировали штукатурку, а пол очистили, выровняли и покрасили. Также привели в порядок и покрасили двери.
В 2025 году в помещении также отремонтировали систему вентиляции. Стоимость этих работ составила 180,9 тысячи гривен.
Техническое состояние укрытия в последний раз проверяли представители Главного управления ГСЧС в Николаевской области 27 апреля 2026 года. В ходе обследования было зафиксировано отсутствие необходимых средств для тушения пожара и планов эвакуации. Вход в укрытие не оборудован надлежащим образом для людей с инвалидностью и маломобильных людей. Также отсутствуют дополнительные комплекты ключей от дверей и специальный термометр для измерения температуры воздуха.
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Кроме того, по информации городского совета, освещение в укрытии было повреждено и частично разворовано.
«На момент обустройства защитного сооружения оно было обеспечено электрическим освещением. Однако в результате противоправных действий неустановленных лиц были похищены три основных светильника, два аварийных светильника, два пожарных извещателя, повреждена дверь в санитарный узел, сломана водопроводная труба и водоразборный кран, а также вырваны электрические провода», — говорится в письме.
По факту кражи коммунальное предприятие «Защита» обратилось в правоохранительные органы.
Однако на коммунальном предприятии обещают восстановить освещение и установить скамейки.
«В настоящее время сотрудниками предприятия проводятся восстановительные работы по восстановлению системы электроснабжения и освещения защитного сооружения. В текущем году финансирование на проведение ремонтных работ или на обустройство защитного сооружения не предусмотрено. Вместе с тем КП ММР «Защита» планирует выполнить установку откидных скамеек собственными силами. Ориентировочный срок выполнения указанных работ — до 31.10.2026 года», — отмечают в городском совете.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проверить беспрепятственный доступ к сооружениям гражданской защиты после того, как горожане пожаловались на закрытые укрытия во время воздушных тревог.
Также сообщалось, что в прифронтовых общинах Украины установят 840 мобильных укрытий. Общую стоимость проекта оценили в 1,4 миллиарда гривен. Этот вопрос обсудили в ходе конгрессовых слушаний на площадке Офиса Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
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