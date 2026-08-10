Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

В Николаеве пожаловались на навес без освещения. Иллюстративное фото НикВести

Жители Николаева пожаловались на заброшенное состояние укрытия на Центральном проспекте, где нет света и мест для сидения. В горсовете пояснили, что лампы повредили и похитили неизвестные, а также сломали часть имущества.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете в ответе на запрос «НикВести».

В июле в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете горожане пожаловались на состояние укрития №52477 на проспекте Центральном, 69. По словам Ирины Деолецкой, в помещении нет освещения и скамеек, а указанный на информационном стенде номер телефона не работает уже около четырёх месяцев.

«Одно из немногих открытых укрытий в городе находится в запущенном состоянии. Не знаю, кто отвечает за эти укрытия и должен проверять их состояние, но по номеру телефона, указанному на стенде, никто не отвечает. Уже четыре месяца, как он не в сети. Люди не могут пользоваться убежищем, потому что там ни света, ни хоть чего-то, где можно было бы сесть. Прошу как-то помочь, чтобы убежище привели в надлежащее состояние», — написала жительница.

Состояние укрытия на проспекте Центральном. Скриншот из видео Состояние укрытия на проспекте Центральном. Скриншот из видео Состояние укрытия на проспекте Центральном. Скриншот из видео

Балансодержателем укрытия является коммунальное предприятие «Защита». В Николаевском городском совете сообщили, что текущий ремонт помещения был выполнен в 2023 году. Тогда за 128,1 тысячи гривен в укрытии очистили и покрасили стены и потолок, отремонтировали штукатурку, а пол очистили, выровняли и покрасили. Также привели в порядок и покрасили двери.

В 2025 году в помещении также отремонтировали систему вентиляции. Стоимость этих работ составила 180,9 тысячи гривен.

Техническое состояние укрытия в последний раз проверяли представители Главного управления ГСЧС в Николаевской области 27 апреля 2026 года. В ходе обследования было зафиксировано отсутствие необходимых средств для тушения пожара и планов эвакуации. Вход в укрытие не оборудован надлежащим образом для людей с инвалидностью и маломобильных людей. Также отсутствуют дополнительные комплекты ключей от дверей и специальный термометр для измерения температуры воздуха.

Кроме того, по информации городского совета, освещение в укрытии было повреждено и частично разворовано.

«На момент обустройства защитного сооружения оно было обеспечено электрическим освещением. Однако в результате противоправных действий неустановленных лиц были похищены три основных светильника, два аварийных светильника, два пожарных извещателя, повреждена дверь в санитарный узел, сломана водопроводная труба и водоразборный кран, а также вырваны электрические провода», — говорится в письме.

По факту кражи коммунальное предприятие «Защита» обратилось в правоохранительные органы.

Однако на коммунальном предприятии обещают восстановить освещение и установить скамейки.

«В настоящее время сотрудниками предприятия проводятся восстановительные работы по восстановлению системы электроснабжения и освещения защитного сооружения. В текущем году финансирование на проведение ремонтных работ или на обустройство защитного сооружения не предусмотрено. Вместе с тем КП ММР «Защита» планирует выполнить установку откидных скамеек собственными силами. Ориентировочный срок выполнения указанных работ — до 31.10.2026 года», — отмечают в городском совете.

Ответ Николаевского городского совета на запрос НикВести

Ответ Николаевского городского совета на запрос НикВести

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проверить беспрепятственный доступ к сооружениям гражданской защиты после того, как горожане пожаловались на закрытые укрытия во время воздушных тревог.

Также сообщалось, что в прифронтовых общинах Украины установят 840 мобильных укрытий. Общую стоимость проекта оценили в 1,4 миллиарда гривен. Этот вопрос обсудили в ходе конгрессовых слушаний на площадке Офиса Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

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