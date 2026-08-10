В ОВА ищут подрядчика, который за ₴816 тыс. будет контролировать качество ремонта дорог в Николаевской области

Ремонт дорог в Николаевской области, архивное фото «НикВести»

Государственное предприятие «Агентство местных дорог Николаевской области» объявило тендер на сумму 816,7 тысячи гривен для инженерно-технического сопровождения эксплуатационного содержания автомобильных дорог местного значения области.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro, пишет «НикВести».

Речь идет не о ремонте дорог, а о контроле и техническом сопровождении работ по их эксплуатационному содержанию. Подрядчик должен следить за тем, чтобы работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и требованиями договора.

Услуги будут предоставляться до 1 июля 2027 года. Ожидаемая стоимость закупки составляет 816 тысяч 666 гривен.

Согласно технической документации, инженерно-техническое сопровождение будет охватывать 3 316,3 километра автомобильных дорог местного значения во всех районах Николаевской области — Баштанском, Вознесенском, Николаевском и Первомайском. В перечень входят как дороги, соединяющие населённые пункты, так и подъездные пути к сёлам, посёлкам, туристическим зонам и другим населённым пунктам области.

Напомним, что Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области ищет подрядчика для капитального ремонта участка автодороги государственного значения Н-24 «Благовещенское — Николаев», проходящего через Вознесенск. Ожидаемая стоимость закупки составляет 2 миллиарда 66 миллионов гривен.