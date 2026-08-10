 На ремонт детского сада «Солнышко» в Коблево потратили ₴80 млн: планируют ещё установить солнечные коллекторы

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Главная Новости Самоуправление 12:38, 10 августа, 2026

На ремонт детского сада «Солнышко» в Коблево потратили ₴80 млн: планируют ещё установить солнечные коллекторы

Дитячий садок «Сонечко» у Коблевому, фото: Facebook-сторінка закладуДетский сад «Солнышко» в Коблево, фото: страница учреждения в Facebook

На реконструкцию детского сада «Солнышко» в Коблево в общей сложности потратили 81 миллион 687 тысяч гривен. Более 61,6 миллиона гривен из этой суммы было выделено уже после начала полномасштабного вторжения.

Об этом «НикВести» сообщили в Николаевской областной военной администрации.

До 24 февраля 2022 года на ремонт учреждения было потрачено 20 миллионов 728 гривен. Его ремонтировали в рамках программы «Большое строительство».

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После начала полномасштабной войны на реконструкцию детского сада было выделено ещё 61 миллион 686 тысяч гривен. Из них 40,1 миллиона гривен было выделено из государственного бюджета, 5 миллионов гривен — из областного, остальную сумму профинансировали из местного бюджета.

В ОВА отметили, что в ходе реконструкции в здании устроили новую шатровую кровлю, утеплили фасад, обустроили укрытие, заменили инженерные сети и коммуникации, перепланировали и отремонтировали помещения в соответствии с современными требованиями к учреждениям дошкольного образования, а также провели благоустройство территории.

В то же время учреждение продолжают модернизировать — сейчас объявлен тендер на 2,6 миллиона гривен для обустройства системы горячего водоснабжения с установкой автономных источников — солнечных вакуумных коллекторов.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 2 миллиона 626 тысяч 645 гривен, финансирование предусмотрено из местного бюджета.

В настоящее время продолжается прием тендерных предложений, который завершится 12 августа. Завершить работы подрядчик должен до 21 декабря 2026 года.

Напомним, на сессии городского совета было принято решение о ликвидации детского сада №138 в микрорайоне Балабановка Корабельного района Николаева. В управлении образования отмечают, что учреждение не работает с начала полномасштабной войны, а возобновить там учебный процесс невозможно из-за запущенного состояния и отсутствия укрытия. «НикВести» посетили детский сад и осмотрели его состояние.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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