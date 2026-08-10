С начала года на водоемах Николаевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаевской области с начала года во время отдыха у водоемов погибли 16 человек, среди них двое детей. Еще 11 человек удалось спасти.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Больше всего людей погибло в Николаевском районе — 11. Там также спасли восемь человек.
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В Вознесенском районе погибли два человека, ещё троих удалось спасти. На водоёмах Первомайского района погибли два человека. Ещё один человек погиб в Баштанском районе.
Накануне трагедия произошла в Николаеве, в микрорайоне Намыв. В районе пирса в воде погиб подросток. В этом году это уже вторая гибель ребенка в этом месте.
Следует отметить, что в Николаеве продолжает действовать запрет на купание в реках и отдых у воды, введенный еще в 2022 году.
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