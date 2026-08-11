Николаевцы пожаловались на торговый вагончик на дороге: администрация района его уже не нашла

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Житель Николаева пожаловался на торговый вагончик на дороге. Фото: Евгений Наумов

На улице Павла Скоропадского, 60 (бывшая Адмирала Макарова) в Николаеве на дороге установили вагончик на колесах для торговли. Житель Николаева обратился к городским властям с вопросом, законна ли его установка. Но когда чиновники выехали на место, его уже не было.

Обращение по поводу вагончика на колесах опубликовал в группе Contact Center при Николаевском городском совете Евгений Наумов.

Житель Николаева просил предоставить информацию о законности размещения вагончика на колесах.

«В случае отсутствия надлежащих документов прошу демонтировать данный объект», — написал Евгений Наумов 3 августа.

На следующий день, 4 августа, прицеп был на месте. На задней части вагончика была прикреплена надпись о запрете парковки, а сзади стояли автомобили.

Вагончик стоял на дороге, а автомобили парковались за ним. Фото: НикВести

Вагончик стоял на дороге, а автомобили парковались за ним. Фото: НикВести

Вагончик стоял на дороге, а автомобили парковались за ним. Фото: НикВести

7 августа администрация Центрального района, которая выехала на место для проверки обращения, уже не обнаружила там вагончик.

7 августа чиновники уже не нашли вагончик. Фото: администрация Центрального района

В комментариях разгорелась дискуссия о том, мешает ли вагончик: одни говорили, что там зарабатывает молодежь, другие — что он стоит незаконно, перекрывая доступ к помещениям другим арендаторам в здании напротив.

«В вагончике молодежь работает, чтобы оплачивать жилье и учебу», — написала Алена.

Автор поста ответил, что в магазине в здании тоже работает молодежь. И временное сооружение влияет на это.

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«Сначала заработайте на покупку капитального помещения в центре, купите его, рассчитывая на соответствующую прибыль. А потом, когда ваш фасад закроет такой вагончик, упадут продажи у вашего арендатора, потому что его не видно, и арендатор из-за этого уедет, тогда уже рассказывайте, какой классный вагончик и что он никому не мешает», — написал Евгений Наумов.

Также жители обратили внимание на необходимость соблюдения законности.

«Перестаньте терпеть коррупцию и беззаконие. Если с документами всё в порядке, вагончик никуда не денется. Если нет, то и работа незаконна, значит, демонтаж», — написала Наталья Хрусталёва.

На сегодняшний день вагончика на прежнем месте нет. Фото: НикВести

В комментарии «НикВести» относительно размещения временных сооружений на дорогах директор департамента архитектуры и градостроительства Евгений Поляков отметил, что торговля на дорогах запрещена.

«Торговля в пределах дорог запрещена. То есть никакой законной торговли, осуществление деятельности в пределах дороги невозможно, чтобы это было законно и безопасно», — отметил Евгений Поляков.

Напомним, жители Николаева неоднократно обращали внимание на то, что водители часто игнорируют нанесенную сплошную линию и выстраиваются в очередь к McDrive по ул. Павла Скоропадского со стороны встречной полосы. Из-за этого на этом участке регулярно возникают пробки, а другим участникам дорожного движения приходится маневрировать, чтобы объехать автомобили, ожидающие заезда.

Весной в Николаеве на улице Мариупольской, от проспекта Центрального до улицы Павла Скоропадского, нанесли сплошную линию. При этом водители до сих пор часто игнорируют разметку, выезжают на встречную полосу и создают пробки.