 В Николаевской области провели исследование скважин с целью оценки запасов подземных вод в прифронтовых громадах

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Главная Новости Общество 11:43, 11 августа, 2026

В Николаевской области провели исследование скважин с целью оценки запасов подземных вод в прифронтовых громадах

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development StrategyИсследование скважин. Фото: «Южная стратегия развития» (Southern Development Strategy)

Специалисты исследовали 100 артезианских скважин, которые обеспечивают водой 10 прифронтовых громад на юге Украины. Исследование охватило 98 скважин в Херсонской области и две — в Николаевской.

О завершении очередного этапа полевых работ сообщила общественная организация «Южная стратегия развития».

Исследование проводилось, в частности, для того, чтобы оценить состояние подземных вод и возможности их дальнейшего использования для водоснабжения громад.

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На 86 скважинах специалисты провели комплексные гидрогеологические исследования, еще на 14 — опытные откачки. На двух объектах выполнили полный комплекс работ.

В ходе исследований измеряли уровень воды в состоянии покоя и во время откачки. Также на месте проверяли основные показатели качества воды — кислотность (pH), температуру, общую жесткость и электропроводность, которая позволяет оценить ее минерализацию.

По словам инженера-гидролога «Южной стратегии развития» Татьяны Редько, после разрушения Каховской ГЭС подземные воды стали одним из ключевых источников питьевого водоснабжения для общин юга Украины.

«Потеря водохранилища изменила режим питания водоносных горизонтов и привела к перераспределению потоков подземных вод. В то же время существенно возросла нагрузка на артезианские скважины. Именно поэтому они нуждаются в постоянном мониторинге, чтобы своевременно выявлять изменения и обеспечивать надежное водоснабжение общин», — отметила она.

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development StrategyИсследование скважин. Фото: Южная стратегия развития Southern Development Strategy
Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development StrategyИсследование скважин. Фото: Южная стратегия развития Southern Development Strategy
Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development StrategyИсследование скважин. Фото: Южная стратегия развития Southern Development Strategy

Татьяна Редько до начала полномасштабной войны работала главным геологом на угольных шахтах Донецкой области. Сейчас она использует свой более чем 30-летний опыт для исследования подземных вод и оказания помощи громадам юга Украины.

Собранные в ходе исследований данные планируется использовать для создания системы постоянного мониторинга. В частности, на основе полученной информации планируется установить 50 датчиков, которые в режиме реального времени будут отслеживать изменения уровня подземных вод.

Это позволит громадам своевременно выявлять изменения в водоносных горизонтах, планировать использование запасов воды и реагировать на возможные риски для водоснабжения.

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development StrategyИсследование скважин. Фото: Южная стратегия развития Southern Development Strategy

Кроме того, полученные данные должны стать частью международной базы данных и мировой карты скважин.

Исследование скважин проводится в рамках проекта «Достоинство и устойчивость прифронтовых общин», который реализует «Южная стратегия развития» совместно с UNICEF Ukraine.

Дослідження свердловин. Фото: Південна стратегія розвитку Southern Development StrategyИсследование скважин. Фото: «Южная стратегия развития» (Southern Development Strategy)

Отметим, что согласно данным регионального доклада о состоянии окружающей среды в Николаевской области, прогнозные запасы подземных вод основных водоносных горизонтов в пределах области определялись еще в 1971 году и уточнялись в 1983 году.

Однако со времени оценки прогнозных ресурсов резко изменилась техногенная нагрузка на геологическую среду, что привело к сокращению, а в некоторых случаях и к полной ликвидации площадей с минерализацией до 1,5 г/дм³

«Пресные подземные воды (с минерализацией до 1,0 г/дм³) распространены: в северо-западной части Николаевской области, а именно в зоне контакта Украинского бассейна трещинных вод и Причерноморского артезианского бассейна в долине реки Южный Буг в районе городов Вознесенск и Новая Одесса (Вознесенское и Новоодесское месторождения подземных вод)», — говорится в документе.

По объемам разведанных запасов подземных вод питьевого качества Николаевская область является наименее обеспеченной в Украине.

Поэтому, как сообщалось, в настоящее время в области предлагают запустить пилотный проект по углубленному изучению подземных вод, разработке карты грунтовых вод и обратиться по этому поводу в Кабмин.

Также отметим, что от состояния подземных вод зависит судьба озера в парке «Лиски», которое постепенно пересыхает. Подробнее об этом читайте в материале«НикВести»: Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лиски»

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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