В Николаеве из-за российского нападения часть жителей осталась без газа

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве в результате российского нападения повреждена городская инфраструктура, в частности частные дома в одном из районов города. Из-за повреждения газовых сетей без газоснабжения временно остались 26 семей.

Об этом сообщил Николаевский филиал «Газмережи».

На месте работают профильные службы. Специалисты «Газмережи» обследуют поврежденные участки сетей и проводят необходимые технические работы по ликвидации последствий атаки.

В компании отметили, что работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее и безопасно возобновить газоснабжение в домах жителей Николаева.

Информация о точных масштабах повреждений и сроках полного восстановления газоснабжения пока не сообщается.

Напомним, что ночью 11 августа россияне вновь атаковали Николаевскую область. В результате ударов в Николаеве был существенно поврежден двухэтажный жилой дом — загорелась крыша.

Как сообщали в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак привлекли 41 спасателя и девять спецавтомобилей.

Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигуровской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.