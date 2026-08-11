 В Николаеве из-за российского нападения часть жителей осталась без газа

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Главная Новости Инциденты 16:25, 11 августа, 2026

В Николаеве из-за российского нападения часть жителей осталась без газа

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве в результате российского нападения повреждена городская инфраструктура, в частности частные дома в одном из районов города. Из-за повреждения газовых сетей без газоснабжения временно остались 26 семей.

Об этом сообщил Николаевский филиал «Газмережи».

На месте работают профильные службы. Специалисты «Газмережи» обследуют поврежденные участки сетей и проводят необходимые технические работы по ликвидации последствий атаки.

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В компании отметили, что работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее и безопасно возобновить газоснабжение в домах жителей Николаева.

Информация о точных масштабах повреждений и сроках полного восстановления газоснабжения пока не сообщается.

Напомним, что ночью 11 августа россияне вновь атаковали Николаевскую область. В результате ударов в Николаеве был существенно поврежден двухэтажный жилой дом — загорелась крыша.

Как сообщали в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак привлекли 41 спасателя и девять спецавтомобилей.

Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигуровской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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