В Николаеве из-за российского нападения часть жителей осталась без газа
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- Алена КоханчукРепортер
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В Николаеве в результате российского нападения повреждена городская инфраструктура, в частности частные дома в одном из районов города. Из-за повреждения газовых сетей без газоснабжения временно остались 26 семей.
Об этом сообщил Николаевский филиал «Газмережи».
На месте работают профильные службы. Специалисты «Газмережи» обследуют поврежденные участки сетей и проводят необходимые технические работы по ликвидации последствий атаки.
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В компании отметили, что работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее и безопасно возобновить газоснабжение в домах жителей Николаева.
Информация о точных масштабах повреждений и сроках полного восстановления газоснабжения пока не сообщается.
Напомним, что ночью 11 августа россияне вновь атаковали Николаевскую область. В результате ударов в Николаеве был существенно поврежден двухэтажный жилой дом — загорелась крыша.
Как сообщали в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак привлекли 41 спасателя и девять спецавтомобилей.
Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигуровской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.
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