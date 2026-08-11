Четыре многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль: полиция рассказала об атаке в Николаевской области
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигуровской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате атаки в Николаеве пострадала пожилая женщина. Медики осмотрели её на месте, после чего она продолжила лечение амбулаторно.
На местах работают следователи, взрывотехники и оперативные группы. Правоохранители собирают вещественные доказательства и фиксируют повреждения в рамках расследования военных преступлений.
Как сообщили в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак были привлечены 41 спасатель и девять спецавтомобилей.
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