Четыре многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль: полиция рассказала об атаке в Николаевской области

В полиции рассказали о последствиях ночной атаки на Николаевскую область 11 августа. Фото: Нацполиция

Полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигуровской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате атаки в Николаеве пострадала пожилая женщина. Медики осмотрели её на месте, после чего она продолжила лечение амбулаторно.

На местах работают следователи, взрывотехники и оперативные группы. Правоохранители собирают вещественные доказательства и фиксируют повреждения в рамках расследования военных преступлений.

В полиции рассказали о последствиях ночного нападения на Николаевскую область 11 августа. Фото: Нацполиция

В полиции рассказали о последствиях ночной атаки на Николаевскую область 11 августа. Фото: Нацполиция

В полиции рассказали о последствиях ночной атаки на Николаевскую область 11 августа. Фото: Нацполиция

В полиции рассказали о последствиях ночной атаки на Николаевскую область 11 августа. Фото: Нацполиция

Как сообщили в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак были привлечены 41 спасатель и девять спецавтомобилей.