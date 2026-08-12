В ЖКХ Николаева считают, что тариф на содержание домов необходимо повысить с ₴5 до ₴12 за м²

начальник управления устойчивого развития города Департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Владимир Николайчук. Фото: НикВести

В Николаеве средний тариф на управление многоквартирными домами составляет 5,28 гривны за квадратный метр, однако для полноценного регламентного содержания дома он должен составлять не менее 12 гривен. При этом конкретную сумму жильцы каждого дома должны определять отдельно, в зависимости от его состояния, площади, придомовой территории и перечня необходимых работ.

Об этом во время городского брифинга рассказал начальник управления устойчивого развития города Департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Владимир Николайчук, пишут «НикВести».

В Николаеве средний тариф на управление многоквартирными домами составляет 5,28 гривны за квадратный метр. В то же время экономически обоснованный тариф на регламентное содержание дома сегодня должен составлять не менее 12 гривен за квадратный метр.

При этом речь идет не об установлении единого тарифа для всех домов. Конкретная сумма, по словам Владимира Николайчука, должна зависеть от особенностей каждого дома, его состояния, количества необходимых работ, площади придомовой территории и других расходов.

— Да, вы правильно понимаете, что тариф нужно повышать. На какую конкретную сумму это должен экономически учитывать каждый дом для себя, — сказал Владимир Николайчук, отвечая на вопрос о необходимости повышения тарифа до 11–12 гривен.

По его словам, в настоящее время средний тариф в Николаеве составляет 5,28 гривны за квадратный метр, а в разных домах он колеблется примерно от 3 до 9 гривен.

— Какова сегодня текущая ситуация в Николаеве? 5,278 гривны за квадратный метр — это средний показатель тарифа на управление многоквартирными домами по Николаеву. То есть на сегодняшний день он варьируется от 3 гривен до 9 гривен с копейками, — пояснил Владимир Николайчук.

Что стоит знать о тарифах на содержание многоэтажек. Фото: Инфографика Департамента городского хозяйства горсовета Николаева

Кто определяет тариф

Чиновник пояснил, что до 2018 года тарифы на содержание многоквартирных домов утверждались органами местного самоуправления. После изменения законодательства решение о размере платы фактически перешло к совладельцам дома.

— До 2018 года тарифы на управление, то есть на содержание многоквартирного дома, утверждались органами местного самоуправления. С 2018 года и по состоянию на сегодня тариф на управление может быть утвержден либо решением общего собрания совладельцев многоквартирного дома, либо на договорной основе с управляющим, либо по результатам открытого конкурса по выбору управляющего многоквартирными домами, — сказал Владимир Николайчук.

По его словам, фактически именно совладельцы должны решать, сколько они готовы вкладывать в собственный дом и какой перечень работ необходим для его нормального содержания. В то же время централизованной городской статистики по тарифам на управление домами нет.

— Централизованной городской статистики и динамики распределения этих средств у нас, к сожалению, нет. У нас нет какого-то единого инструмента. Эти данные мы собирали по крупицам — из отчетов Госстата или из протоколов и договоров, которые напрямую нам предоставляют, — рассказал Владимир Николайчук.

Что стоит знать о тарифах на содержание многоэтажек. Фото: Инфографика Департамента городского хозяйства горсовета Николаева

Почему тарифы в домах разные

Владимир Николайчук отметил, что нет одной универсальной доли тарифа, которую можно было бы направлять, например, исключительно на благоустройство двора. По его словам, на это влияет площадь территории, которую необходимо обслуживать, состояние дома и дополнительные услуги.

— Есть небольшие дома с большой территорией, есть столь же большие дома с маленькой территорией, либо есть смежные территории, либо есть те территории, которые владельцы, напротив, хотят дополнительно содержать, — пояснил чиновник.

По его словам, доля расходов на благоустройство в различных сметах составляет примерно 19–29%. На размер тарифа также влияют сезонные работы.

— Зимний фактор — это уборка снега и посыпка противогололедными средствами или смесями противогололедных территорий. И точно так же летний фактор вносит свою лепту. Это уборка опавшей листвы и покос травы на придомовой территории, — сказал Владимир Николайчук.

Кроме того, в отдельных сметах в тариф включают не только благоустройство территории, но и, например, уборку лестничных маршей.

«Тариф в три-четыре гривны — это иллюзия экономии»

Одной из главных проблем Владимир Николайчук называет сохранение низких тарифов в части домов на протяжении многих лет. По его словам, некоторые управляющие компании до сих пор пытаются удерживать тариф на уровне 3–4 гривен за квадратный метр, чтобы не потерять клиентов.

— Существует такая тенденция, в основном среди управляющих компаний, когда тариф остается на этом привлекательном социальном уровне, условно, три-четыре гривны за квадратный метр, при котором уже ничего не делается, но управляющая компания не хочет терять на этом рынке свои позиции, — сказал он.

Владимир Николайчук считает, что такой подход создает проблемы не только для управляющего, но и для самих жильцов.

— К сожалению, у нас есть случаи, когда частные управляющие компании до сих пор «играют» в эту историю с 3–4 гривнами за квадратный метр в девятиэтажках с лифтами и освещением мест общего пользования, — отметил он.

По словам чиновника, в результате жильцы начинают обращаться к городским властям с жалобами на состояние дома, хотя значительная часть ответственности за его содержание лежит именно на совладельцах.

— И всё это заканчивается тем, что совладельцы, не зная, как работают эти механизмы, как происходят эти процессы, обращаются, конечно же, к городским властям. И свой негатив по поводу содержания своего дома они тоже направляют городским властям, — сказал Владимир Николайчук.

Он называет низкий тариф «кризисом» и говорит о необходимости его постепенного пересмотра.

— Составляющие тарифа уже давно выросли, поэтому и, к сожалению, это кризис — то, что тариф остается на том низком уровне, — заявил чиновник.

Что стоит знать о тарифах на содержание многоэтажек. Фото: Инфографика Департамента городского хозяйства горсовета Николаева

Что происходит, если тариф не пересматривать

По словам Владимира Николайчука, искусственное сохранение низкой стоимости услуги создает так называемый «скрытый долг» дома. Он пояснил, что при тарифе, которого недостаточно для полноценного обслуживания, управляющий может выполнять лишь самые базовые работы: устранять аварийные ситуации, готовить дом к отопительному сезону, убирать территорию. В то же время более масштабные проблемы накапливаются.

— Речь идет об иллюзии так называемой экономии, но на самом деле это замороженный тариф, — отметил Владимир Николайчук.

Он привёл пример домов, где тариф не менялся с 2018 года.

— То есть последние восемь лет. Я даже не беру в расчет нынешний период экономических проблем, а беру предыдущий период, когда это было логично. За это время менялось всё: и минимальная заработная плата, и налоги, и отдельные составляющие этого тарифа. Но есть, к сожалению, те, кто не меняет тариф, — сказал он.

По его словам, в таком случае дом вроде бы продолжает функционировать, но проблемы лишь откладываются.

— Да, как-то регламентно дом содержится. Проводится минимальное устранение аварийных ситуаций, подготовка к отопительному сезону, уборка. Но накапливается ряд проблем, которые невозможно решить в рамках существующего тарифа, потому что нет вообще никаких накоплений, — пояснил чиновник.

Владимир Николайчук называет это «миной замедленного действия», которая впоследствии приведет к необходимости значительно больших расходов.

В то же время, по его словам, около 97% жилого фонда Николаева приватизировано, поэтому владельцы должны осознавать свою ответственность за состояние общего имущества.

Почему электроэнергия и другие расходы влияют на тариф

Отдельно на брифинге Владимир Николайчук говорил о росте стоимости составляющих услуги. По его словам, тариф на саму услугу управления в Украине рос значительно медленнее, чем отдельные расходы, входящие в его структуру.

— По результатам анализа данных Госстата мы видим, что рост тарифа на саму услугу по управлению жильем очень медленный по сравнению, например, с коммунальными услугами, — сказал он.

Больше всего, по его словам, выросла стоимость электроэнергии.

— Стоимость электроэнергии выросла на 63,6% только за последний год. При этом тариф на услугу управления растет в среднем по Украине всего на 11,2%. Это официальные данные Госстата, — отметил Владимир Николайчук.

Именно поэтому, по его словам, тариф, который годами не пересматривался, уже не соответствует фактическим расходам на содержание дома.

В мэрии рассматривают два варианта повышения тарифов

Владимир Николайчук назвал два возможных подхода. Первый — резкое повышение тарифа. В качестве примера он привел Киев, где после проведения конкурсов на управляющих в 2025 году тарифы для части домов существенно выросли. По словам чиновника, в некоторых случаях повышение составило более чем в два раза.

Второй вариант — постепенный пересмотр тарифа, или индексация.

— Есть и другой путь — путь постепенного пересмотра. Так называемая индексация. Управляющие и ОСМД должны в соответствии с текущими изменениями составляющих тарифов пересматривать его, — пояснил он.

В качестве примера Владимир Николайчук привёл рост стоимости электроэнергии.

— В прошлом году выросла стоимость электроэнергии. Соберите своих совладельцев, решите этот вопрос: смотрите, у нас, к сожалению, выросла стоимость электроэнергии. Мы уже не укладываемся в те планы, которые мы наметили на текущий и следующий год, — сказал он.

В то же время отдельные договоры с управляющими уже могут содержать условия автоматической корректировки определенных составляющих тарифа.

Кроме того, Владимир Николайчук подчеркнул, что 12 гривен за квадратный метр — это не та сумма, которую городские власти планируют установить для всех домов. Речь идет об ориентире, ниже которого, по его мнению, полноценное регламентное обслуживание типового дома становится экономически необоснованным. При этом новостройкам, по словам чиновника, может потребоваться еще более высокий тариф.

— Мы не говорим о новостройках, в которых есть парковки, сигнализации, более обширная придомовая территория, собственные детские площадки и сопутствующие элементы, приборы или оборудование, требующее дополнительных затрат, — отметил Владимир Николайчук.

Он также привел примеры домов с собственными скважинами и системами очистки воды, содержание которых требует дополнительных затрат.

— И это более 12 гривен именно за сумму, — сказал чиновник.

В то же время для небольших домов тариф может быть другим. Владимир Николайчук привел пример небольшого ОСМД на 11-й Поздольной, где расположены двухэтажные восьмиквартирные дома.

— Люди условно самообслуживанием, или народным способом, обслуживают свои дома. Они не собирают деньги на уборку, они хотят установить график уборки самостоятельно. Там маленькое сообщество. Это как маленькая коммуна, — рассказал он.

По его словам, для такого дома механизм содержания может быть значительно дешевле, поскольку сами жильцы берут на себя часть работы.

— Это успешный пример, потому что я несколько лет наблюдал за ними, и мне очень понравился этот кейс. Как для маленькой коммуны — это было потрясающее решение, — отметил Владимир Николайчук.

Что делать жильцам, если услуги не предоставляются

Кроме того, в Департаменте городского хозяйства добавили, что жильцы могут потребовать перерасчета, если управляющий не выполняет работы, входящие в тариф, или сменить управляющую компанию

По его словам, сначала жилец должен подать управляющему претензию относительно ненадлежащего качества или невыполненного объема услуг. Если управляющий не реагирует должным образом, жилец может потребовать перерасчета.

При этом Владимир Николайчук обратил внимание на распространенную ошибку: просто перестать платить за услугу нельзя.

— Большинство людей, которые обращаются к нам с этой проблемой, не соблюдают условия данного порядка. Они просто считают, что услуга предоставляется ненадлежащим образом. Например, не проводится уборка, хотя это является утвержденной частью тарифа для данного дома. Они обращаются в управляющую компанию просто с устным заявлением, по телефону или просто говорят: «Почему вы не убираете? Я не буду платить». К сожалению, это не будет основанием для перерасчета. Это будет неуплата, за которую управляющая компания может, напротив, взыскать задолженность в судебном или досудебном порядке», — рассказал чиновник.

Если проблема носит системный характер, жильцы могут обращаться в Госпродпотребслужбу или в соответствующий отдел городского департамента. В то же время чиновник считает, что в отдельных случаях лучшим решением может быть смена управляющего.

Во время брифинга чиновник также пояснил, что капитальный ремонт кровли, фасада, подъездов или лифтов нельзя автоматически возлагать на городской бюджет. По его словам, это совместная собственность совладельцев многоквартирного дома.

— Это совместная частная собственность многоквартирных домов. Доля города в рамках существующих неприватизированных квартир очень различна, — отметил Владимир Николайчук.

В то же время город может участвовать в таких работах через соответствующие программы софинансирования.

— У нас в бюджете есть программы, которые мы принимаем на сессиях городского совета, и мы разрабатываем порядок их реализации. Там предусмотрены прозрачное участие и софинансирование, — сказал он.

Кроме того, по словам чиновника, Николаев может участвовать в государственных программах, в частности в программах Фонда энергоэффективности Украины.

Напомним, в 2018 году в Николаеве состоялась реформа системы предоставления жилищно-коммунальных услуг. На смену старым ЖЭКам пришла частная управляющая компания «Город для людей». Появление компании сопровождалось громким коммунальным скандалом и спорами, и уже в декабре 2018 года Окружной административный суд Николаевской области отменил результаты конкурса по определению управляющей компании, в котором победила «Город для людей Николаев». В ноябре 2018 года в материале о коммунальных ЖЭКах отмечалось, что конкурс для жителей Ингульского и Корабельного районов, а также микрорайона Соляные уже состоялся, и суд подтвердил его законность, признав претензии к компании необоснованными. А до этого, в октябре 2018 года, Николаевский окружной административный суд отказал ЖКП «Юг» в обжаловании приказа департамента ЖКХ Николаева об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирными домами.

По состоянию на август 2026 года в Николаеве насчитывается 289 домов, в которых на данный момент не определена форма управления. Город готовится провести конкурс для определения управляющих таких домов, однако из-за особенностей указанного жилого фонда процесс требует дополнительной проработки.