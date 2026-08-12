Киевский судья обратился в Кабмин в связи с незаконным использованием земель Минобороны в Николаевской области
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Судья Хозяйственного суда Киева Роман Бойко обратился в Кабинет Министров и Министерство обороны Украины в связи с системными нарушениями при использовании земель военных полигонов в Николаевской области для ведения сельского хозяйства.
Соответствующее отдельное постановление судья вынес 10 августа по делу №910/8859/26, пишут «НикВести».
Спор касался права собственности на урожай, выращенный в 2025–2026 годах на двух земельных участках общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Истцом по делу выступило фермерское хозяйство «Волощакевич». Ответчиками — Квартирно-эксплуатационный отдел города Николаева и Министерство обороны Украины.
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В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что проблема на самом деле носит системный характер и касается не только конкретного спора. Суд установил, что земли обороны передавались субъектам хозяйствования для выращивания сельскохозяйственных культур на основании договоров о совместной обработке земли, которые фактически могли маскировать аренду. Суд называет договоры «фиктивными», то есть в них предусматривалась фиксированная плата, урожай оставался в собственности предпринимателя, а доли участников и оператора совместной деятельности не определялись.
Речь идет, в частности, о землях военного полигона «Широкий Лан» и Киево-Александровского авиаполигона. Согласно информации, приведенной в постановлении, в 2016 году только в пределах двух полигонов Николаевской области для выращивания сельскохозяйственных культур было передано более 15,6 тысячи гектаров. Всего по состоянию на декабрь 2021 года в подобной схеме по всей Украине находилось более 41 786 гектаров земель обороны.
При этом суд подчеркнул, что проблема была известна задолго до нынешнего спора и об этом постоянно писали СМИ. В постановлении судья, в частности, сослался на публикацию «НикВести» от 6 ноября 2019 года «30% полигона «Широкий Лан» под Николаевом незаконно используются под сельское хозяйство». Также в постановлении упомянут материал Nikcenter от 7 февраля 2022 года «Кому — война, а кому — поля: кто зарабатывает на военных полигонах Николаевской области».
Однако суд утверждает, что значительная часть земель, переданных в 2016 году, использовалась до конца 2025 года, а сбор урожая на них продолжался и в 2026 году. А пользователей земель определяли вне конкурсных процедур. Роман Бойко отдельно отметил, что даже судебные решения о незаконности таких договоров не всегда прекращают пользование землями.
«На примере данного дела наличие решения суда не прекращает такое пользование, а становится основанием для заключения аналогичного договора на новый срок», — говорится в постановлении.
Отдельно суд проанализировал стоимость пользования двумя земельными участками, являющимися предметом спора. Их площадь составляет 1467,81 и 2810,85 гектаров. В 2018 году плата за пользование ими составляла 2290 гривен за гектар в год, а в 2025 году — 2967 гривен за гектар.
Для сравнения суд привёл результаты земельных аукционов 2025 года, на которых право субаренды государственных сельскохозяйственных земель в Николаевской области продавалось по цене 12–16 тысяч гривен за гектар. Потенциальные ежегодные потери от использования около 41 тысячи гектаров земель обороны суд оценил примерно в 400 миллионов гривен.
Одной из причин проблемы суд назвал отсутствие утвержденного правительством порядка использования земель обороны в хозяйственных целях. Судья заявил о «более чем 22-летнем бездействии правительства» в вопросе утверждения соответствующего порядка.
В связи с этим суд направил отдельное постановление Кабинету Министров. Правительство должно разработать и принять решение о возможности передачи земель обороны для хозяйственного использования, а также найти комплексное решение по земельному налогу за пользование такими землями в условиях военного положения. Суд отмечает, что урегулирование этого вопроса должно, в частности, сократить количество судебных споров, пресечь незаконное использование земель и создать конкурентные и прозрачные процедуры их передачи.
Отдельное постановление суд также направил в Министерство обороны. Ведомство просят провести аудит и инвентаризацию земель обороны, которые передавались или в настоящее время переданы в пользование, прекратить незаконное пользование ими и обеспечить освобождение таких земель, инициировать привлечение виновных лиц к ответственности, а также обеспечить взыскание причиненных убытков и недополученных Минобороны доходов.
Полигон «Широкий Лан» находится на территории Степовской громады. В 2021 году «НикВести» писали, что в Степовской территориальной громаде разгорелся конфликт, из-за которого сельский голова Павел Гасюк сложил полномочия. Группа депутатов пыталась снизить ставки налога на земли Минобороны, из-за чего бюджет ОТГ мог потерять от 10 миллионов гривен. Полигон ежегодно приносит миллионные доходы в местный бюджет общины. Аграрии владели частью земель Минобороны и таким образом хотели снизить для себя налоговую нагрузку. Гасюк, не желавший снижать ставки и терять миллионы доходов бюджета, под давлением был вынужден сложить полномочия. За ним последовали заместитель председателя и секретарь совета.
В феврале 2022 года Центр журналистских расследований писал, что в Николаевской области 16 тысяч гектаров земли военных полигонов оказались в распоряжении крупных агробизнесменов и депутатов. А уже в 2023 году стало известно, что Служба безопасности Украины задержала бизнесмена, который за 1 миллион гривен хотел подкупить сотрудника СБУ, чтобы присвоить землю на военном полигоне «Широкий лан».
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