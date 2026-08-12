Киевский судья обратился в Кабмин в связи с незаконным использованием земель Минобороны в Николаевской области

В 2019 году сообщалось, что 30 % территории полигонов «Широкий Лан» незаконно используются для ведения сельскохозяйственной деятельности

Судья Хозяйственного суда Киева Роман Бойко обратился в Кабинет Министров и Министерство обороны Украины в связи с системными нарушениями при использовании земель военных полигонов в Николаевской области для ведения сельского хозяйства.

Соответствующее отдельное постановление судья вынес 10 августа по делу №910/8859/26, пишут «НикВести».

Спор касался права собственности на урожай, выращенный в 2025–2026 годах на двух земельных участках общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Истцом по делу выступило фермерское хозяйство «Волощакевич». Ответчиками — Квартирно-эксплуатационный отдел города Николаева и Министерство обороны Украины.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что проблема на самом деле носит системный характер и касается не только конкретного спора. Суд установил, что земли обороны передавались субъектам хозяйствования для выращивания сельскохозяйственных культур на основании договоров о совместной обработке земли, которые фактически могли маскировать аренду. Суд называет договоры «фиктивными», то есть в них предусматривалась фиксированная плата, урожай оставался в собственности предпринимателя, а доли участников и оператора совместной деятельности не определялись.

Речь идет, в частности, о землях военного полигона «Широкий Лан» и Киево-Александровского авиаполигона. Согласно информации, приведенной в постановлении, в 2016 году только в пределах двух полигонов Николаевской области для выращивания сельскохозяйственных культур было передано более 15,6 тысячи гектаров. Всего по состоянию на декабрь 2021 года в подобной схеме по всей Украине находилось более 41 786 гектаров земель обороны.

При этом суд подчеркнул, что проблема была известна задолго до нынешнего спора и об этом постоянно писали СМИ. В постановлении судья, в частности, сослался на публикацию «НикВести» от 6 ноября 2019 года «30% полигона «Широкий Лан» под Николаевом незаконно используются под сельское хозяйство». Также в постановлении упомянут материал Nikcenter от 7 февраля 2022 года «Кому — война, а кому — поля: кто зарабатывает на военных полигонах Николаевской области».

Однако суд утверждает, что значительная часть земель, переданных в 2016 году, использовалась до конца 2025 года, а сбор урожая на них продолжался и в 2026 году. А пользователей земель определяли вне конкурсных процедур. Роман Бойко отдельно отметил, что даже судебные решения о незаконности таких договоров не всегда прекращают пользование землями.

«На примере данного дела наличие решения суда не прекращает такое пользование, а становится основанием для заключения аналогичного договора на новый срок», — говорится в постановлении.

Отдельно суд проанализировал стоимость пользования двумя земельными участками, являющимися предметом спора. Их площадь составляет 1467,81 и 2810,85 гектаров. В 2018 году плата за пользование ими составляла 2290 гривен за гектар в год, а в 2025 году — 2967 гривен за гектар.

Расчет платы за пользование оборонными землями. Скриншот из постановления Хозяйственного суда Киева

Для сравнения суд привёл результаты земельных аукционов 2025 года, на которых право субаренды государственных сельскохозяйственных земель в Николаевской области продавалось по цене 12–16 тысяч гривен за гектар. Потенциальные ежегодные потери от использования около 41 тысячи гектаров земель обороны суд оценил примерно в 400 миллионов гривен.

Одной из причин проблемы суд назвал отсутствие утвержденного правительством порядка использования земель обороны в хозяйственных целях. Судья заявил о «более чем 22-летнем бездействии правительства» в вопросе утверждения соответствующего порядка.

В связи с этим суд направил отдельное постановление Кабинету Министров. Правительство должно разработать и принять решение о возможности передачи земель обороны для хозяйственного использования, а также найти комплексное решение по земельному налогу за пользование такими землями в условиях военного положения. Суд отмечает, что урегулирование этого вопроса должно, в частности, сократить количество судебных споров, пресечь незаконное использование земель и создать конкурентные и прозрачные процедуры их передачи.

Отдельное постановление суд также направил в Министерство обороны. Ведомство просят провести аудит и инвентаризацию земель обороны, которые передавались или в настоящее время переданы в пользование, прекратить незаконное пользование ими и обеспечить освобождение таких земель, инициировать привлечение виновных лиц к ответственности, а также обеспечить взыскание причиненных убытков и недополученных Минобороны доходов.

Полигон «Широкий Лан» находится на территории Степовской громады. В 2021 году «НикВести» писали, что в Степовской территориальной громаде разгорелся конфликт, из-за которого сельский голова Павел Гасюк сложил полномочия. Группа депутатов пыталась снизить ставки налога на земли Минобороны, из-за чего бюджет ОТГ мог потерять от 10 миллионов гривен. Полигон ежегодно приносит миллионные доходы в местный бюджет общины. Аграрии владели частью земель Минобороны и таким образом хотели снизить для себя налоговую нагрузку. Гасюк, не желавший снижать ставки и терять миллионы доходов бюджета, под давлением был вынужден сложить полномочия. За ним последовали заместитель председателя и секретарь совета.

В феврале 2022 года Центр журналистских расследований писал, что в Николаевской области 16 тысяч гектаров земли военных полигонов оказались в распоряжении крупных агробизнесменов и депутатов. А уже в 2023 году стало известно, что Служба безопасности Украины задержала бизнесмена, который за 1 миллион гривен хотел подкупить сотрудника СБУ, чтобы присвоить землю на военном полигоне «Широкий лан».