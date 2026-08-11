Экс-разведчик Шевченко обжалует приговор по делу о госизмене — апелляцию будут рассматривать в Одессе

Суд в Николаеве приговорил Эдуарда Шевченко к 15 годам лишения свободы. Фото: НикВести

Бывший командир Очаковского 73-го морского центра Сил специальных операций и советник мэра Очакова Эдуард Шевченко обжалует приговор по делу о государственной измене. Апелляционное рассмотрение назначено в Одесском апелляционном суде.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести» со ссылкой на данные YouControl.

Заседание назначено на 3 сентября. Дело будет рассматривать коллегия судей Одесского апелляционного суда в составе Игоря Артеменко, Юлиана Кравца и Руслана Громика.

Интересы Шевченко в апелляции будет представлять адвокат Александр Герасимов. В комментарии «НикВести» он отметил, что его подзащитный продолжает находиться в СИЗО, поскольку приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле 2026 года коллегия судей Заводского районного суда в составе Ирины Бобровой, Инна Притуляк и Вадим Гаврасиенко признала Шевченко виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием и приговорила к 15 годам лишения свободы.

Согласно резолютивной части приговора, суд оправдал Шевченко по части 1 статьи 111 УК Украины. Этот эпизод касался событий 2018 года, связанных с прибытием британского военного корабля в Одессу. В то же время его признали виновным по части 2 статьи 111 УК Украины — государственная измена в условиях военного положения, а также по части 1 статьи 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием.

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Дело Эдуарда Шевченко

Рассмотрение дела Эдуарда Шевченко, которого обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами, началось 6 февраля. О задержании мужчины по факту государственной измены стало известно в марте 2023 года. Он не только возглавлял отдел городского совета Очакова, отвечающий за безопасность в городе, но и в свое время был командиром 73-го морского центра спецназначения, ветераном АТО и кавалером государственных орденов.

В интервью журналистам он негативно отзывался о годах своей службы в рядах ВСУ из-за несправедливого уровня обеспечения военнослужащих.

На заседании 27 мая суд рассматривал вопрос о проведении обыска в квартире обвиняемого. Однако, кроме темного экрана, ничего увидеть было невозможно из-за отсутствия в доме света. 4 июня суд рассмотрел обыски в жилище отца офицера Главного управления Генштаба РФ, который связан с делом о вербовке мэра Очакова.

В октябре суд частично снял арест с имущества обвиняемого. Речь идет о мобильном телефоне его 16-летнего сына и тепловизоре.

Как мэр Очакова связан с делом о государственной измене?

Во время задержания Эдуарда Шевченко в марте 2023 года СБУ сообщила, в частности, и о том, что он пытался завербовать мэра Сергея Бычкова.

По данным следствия, когда Эдуард Шевченко занимал должность руководителя отдела охраны и наблюдения управления ЖКХ Очаковского городского совета, он получил задание от Сергея Колесникова завербовать мэра для обеспечения его лояльности. В непосредственном общении с Бычковым в горсовете Шевченко сказал, что с мэром хотят пообщаться представители РФ.

«Он очень насторожен. Предложил обратиться через меня», — доложил он тогда Колесникову после беседы с очаковским мэром.

Уже после задержания Эдуард Шевченко заявил, что удивлен пресс-релизом СБУ, в котором указано, что он пытался завербовать мэра Сергея Бычкова на работу на россиян.

Заместитель председателя совета общественного контроля Бюро экономической безопасности Украины Денис Жело прокомментировал отсутствие претензий у правоохранителей к мэру Очакова Сергею Бычкову, коллегу которого задержали по подозрению в государственной измене. По словам Дениса Жело, мэр Очакова Сергей Бычков «поддерживал дружеские отношения по всем направлениям с агентом российской разведки Эдуардом Шевченко».

Сам Эдуард Шевченко отметил, что считает Сергея Бычкова самым эффективным мэром из всех, кто был в Очакове.

Сам мэр почти всегда был закрыт для общения со СМИ. Комментируя это, глава Николаевской ОГА Виталий Ким предположил, что Сергей Бычков не обращается к общественности и не отчитывается о результатах работы из-за того, что он «непубличный человек».

Во время одного из заседаний по делу Эдуарда Шевченко был заслушан фрагмент диалога мэра Сергея Бычкова с российской стороной. Разговор происходил под наблюдением представителей Службы безопасности Украины.

Сам Сергей Бычков неоднократно отсутствовал, когда суд должен был допросить его по этому делу. Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва даже заявила, что ей непонятно, почему мэр Очакова Сергей Бычков часто находится за границей, в то время как город ежедневно подвергается обстрелам. И только после нескольких вызовов 12 февраля мэр явился на допрос в суд.