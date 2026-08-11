 Более ₴6,8 млн: Госэкоинспекция назвала сумму ущерба окружающей среде из-за российских атак по энергетике Николаевщины

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Главная Новости Экономика 6:23, 11 августа, 2026

Более ₴6,8 млн: Госэкоинспекция назвала сумму ущерба окружающей среде из-за российских атак по энергетике Николаевщины

Станом на серпень 2026 року збитки довкіллю через удари по енергетиці Миколаївщини склали понад 6,8 млн грн. Фото: НикВестиПо состоянию на август 2026 года ущерб окружающей среде в результате ударов по энергетике Николаевской области составил более 6,8 млн грн. Фото: НикВести

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа подсчитала ущерб окружающей среде в размере более 6,8 миллиона гривен в результате пожаров на объектах энергетической инфраструктуры Николаевской области, вызванных российскими атаками.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

В первой половине 2026 года в результате обстрелов возникали пожары на объектах АО «Николаевоблэнерго» в Николаеве, Очакове, а также в Николаевском, Баштанском и Вознесенском районах.

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Специалисты инспекции обследовали поврежденные объекты, проанализировали информацию от энергетиков и материалы ГСЧС о чрезвычайных ситуациях. С января по май они провели 36 расчетов размера ущерба, нанесенного атмосферному воздуху в результате пожаров на энергетических объектах. По их данным, во время пожаров сгорело почти 192 тонны топливно-смазочных материалов, а общая площадь пожаров на подстанциях превысила 1500 квадратных метров. В результате горения в атмосферу попало более 776 тонн загрязняющих веществ, из которых около 768 тонн — диоксид углерода.

Общий размер ущерба от пожаров на объектах АО «Николаевоблэнерго» в январе–мае 2026 года инспекция оценила в более чем 6,8 миллиона гривен.

В то же время в Госэкоинспекции отметили, что продолжают фиксировать последствия российских атак, собирать необходимые материалы и рассчитывать ущерб, нанесенный природным ресурсам и окружающей среде в результате военной агрессии.

Напомним, в январе 2026 года в СБУ сообщили, что Николаевская область вошла в перечень регионов, по которым российские войска нанесли наибольшее количество ударов по объектам тепловой и электрической генерации с начала отопительного сезона.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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