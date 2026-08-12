Люди стоят и под солнцем, и в непогоду: в Николаеве вместе с киоском демонтировали остановку

Киоск с остановкой, который демонтировали на ул. 9-й Военной. Скриншот Google Maps

На пересечении улиц 9-я Военная и Константиновская (Бондаренко) в Николаеве демонтировали киоск, а вместе с ним и остановку. Теперь департаменту градостроительства и администрации Центрального района предстоит выяснить, кто демонтировал остановку и есть ли средства на установку новой.

Об этом шла речь во время заседания исполкома 12 августа, пишут «НикВести».

По словам секретаря Николаевского горсовета Дмитрия Фалька, вместе с киоском убрали навес и скамейки. Поэтому теперь людям неудобно ждать транспорт.

— Остался бетонный фундамент, на котором люди стоят под солнцем, в непогоду и ждут транспорт. В данном случае, стремясь сделать лучше, для людей сделали хуже, — рассказал секретарь горсовета.

По его мнению, перед демонтажем нужно было предусмотреть замену остановкового комплекса и выяснить, есть ли на это средства в бюджете.

Директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Николаева Евгений Поляков отметил, что проверят, кто проводил демонтаж.

— Когда истекает срок действия документов на землепользование, у субъекта хозяйствования возникает обязанность самостоятельно убрать объект, — ответил Евгений Поляков.

По его словам, предприятия, осуществляющие демонтаж, убирают киоски, но оставляют остановки. Также было отмечено, что за установку остановок отвечают администрации районов.

В итоге решили, что этот вопрос обсудят с главой администрации Центрального района Александром Березой, и он должен доложить мэру Александру Сенкевичу.

Напомним, 8 июля исполком принял решение о демонтаже незаконно размещенных временных сооружений. В частности, было принято решение демонтировать остановку со встроенным торговым киоском на улице Большой Морской, на углу улицы Садовой, в направлении движения к центру города.