Люди стоят и под солнцем, и в непогоду: в Николаеве вместе с киоском демонтировали остановку
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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На пересечении улиц 9-я Военная и Константиновская (Бондаренко) в Николаеве демонтировали киоск, а вместе с ним и остановку. Теперь департаменту градостроительства и администрации Центрального района предстоит выяснить, кто демонтировал остановку и есть ли средства на установку новой.
Об этом шла речь во время заседания исполкома 12 августа, пишут «НикВести».
По словам секретаря Николаевского горсовета Дмитрия Фалька, вместе с киоском убрали навес и скамейки. Поэтому теперь людям неудобно ждать транспорт.
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— Остался бетонный фундамент, на котором люди стоят под солнцем, в непогоду и ждут транспорт. В данном случае, стремясь сделать лучше, для людей сделали хуже, — рассказал секретарь горсовета.
По его мнению, перед демонтажем нужно было предусмотреть замену остановкового комплекса и выяснить, есть ли на это средства в бюджете.
Директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Николаева Евгений Поляков отметил, что проверят, кто проводил демонтаж.
— Когда истекает срок действия документов на землепользование, у субъекта хозяйствования возникает обязанность самостоятельно убрать объект, — ответил Евгений Поляков.
По его словам, предприятия, осуществляющие демонтаж, убирают киоски, но оставляют остановки. Также было отмечено, что за установку остановок отвечают администрации районов.
В итоге решили, что этот вопрос обсудят с главой администрации Центрального района Александром Березой, и он должен доложить мэру Александру Сенкевичу.
Напомним, 8 июля исполком принял решение о демонтаже незаконно размещенных временных сооружений. В частности, было принято решение демонтировать остановку со встроенным торговым киоском на улице Большой Морской, на углу улицы Садовой, в направлении движения к центру города.
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