В Николаеве демонтировали незаконное ограждение возле остановки «Соборная»

Возле остановки общественного транспорта «Соборная» в Николаеве демонтировали ограждение, которое ранее было повторно установлено без разрешительных документов.

Об этом пишут «НикВести».

Владельцы комплекса выполнили обещание и самостоятельно демонтировали конструкцию.

Так территория за остановкой выглядит сейчас. Фото: НикВести Так выглядит территория за остановкой в настоящее время. Фото: НикВести Так территория за остановкой выглядит сейчас. Фото: НикВести

Ранее главный архитектор Николаева Евгений Поляков в комментарии «НикВести» сообщил, что разрешение на установку ограждения не выдавалось. После этого Центральная районная администрация связалась с владельцами комплекса и потребовала устранить нарушение.

Напомним, что так называемый «молодёжный навес» демонтировали в сентябре 2023 года. Тогда полностью снесли всю конструкцию — навес, середину которого предприниматели фактически превратили в летнюю площадку, и забор. По состоянию на конец июня 2026 года ограждение вновь появилось на месте. Когда именно его установили и кто это сделал — неизвестно.

Навес был установлен в 2018 году. Объясняя его строительство за павильоном на остановке «Соборная», принадлежащим бизнесменам Владиславу Чайке и Алексею Пелипасу, тогдашний главный архитектор Андрей Цимбал сказал, что он возведен для удобства и для молодежи.

Стоит отметить, что владельцами остановного комплекса является фирма «Бизнес-Реал», которую возглавляет николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, а также его бизнес-партнеры Станислав Савин и действующий депутат Николаевского горсовета Владислав Чайка.

Когда «НикВести» в 2018 году спросили одного из инициаторов строительства данного навеса Алексея Пелипаса, зачем он там нужен, тот ответил, что это «прекрасно, потому что люди могут там сидеть, пить водичку и общаться».

В 2021 году главный архитектор Николаева Андрей Цимбал заявил, что у фирмы «Бизнес-Реал» в июне 2020 года истек предварительный договор аренды на этот земельный участок, заключенный на 15 лет.

Тогда он просил продлить аренду еще на 15 лет, поскольку без него городской совет не сможет снести здания компании «Бизнес-Реал», так как она имеет право собственности на недвижимое имущество (остановной комплекс и киоски). Чиновник заявил, что горсовет сможет снести или выкупить данное имущество через суд.