Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами»
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 6 августа, российская армия атаковала Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed».
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
По данным ОВА, по состоянию на утро повреждений и пострадавших не было.
Напомним, что ночью 6 августа россияне атаковали Николаев беспилотниками «Герань». Тогда в результате удара были повреждены пять гаражей, забор и цех одного из предприятий.
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