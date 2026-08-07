Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами»

Последствия обстрела Николаевской области. Архивное фото НикВести, иллюстративное

За прошедшие сутки, 6 августа, российская армия атаковала Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По данным ОВА, по состоянию на утро повреждений и пострадавших не было.

Напомним, что ночью 6 августа россияне атаковали Николаев беспилотниками «Герань». Тогда в результате удара были повреждены пять гаражей, забор и цех одного из предприятий.