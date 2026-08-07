 Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами»

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Главная Новости Оборона 8:10, 07 августа, 2026

Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами»

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото НикВести, ілюстраційнеПоследствия обстрела Николаевской области. Архивное фото НикВести, иллюстративное

За прошедшие сутки, 6 августа, российская армия атаковала Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По данным ОВА, по состоянию на утро повреждений и пострадавших не было.

Напомним, что ночью 6 августа россияне атаковали Николаев беспилотниками «Герань». Тогда в результате удара были повреждены пять гаражей, забор и цех одного из предприятий.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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