Николаев ночью атаковали «Геранями»: повреждены гаражи и предприятие
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Ночью 6 августа россияне атаковали Николаев беспилотниками «Герань». В результате удара повреждены пять гаражей, забор и цех одного из предприятий.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Кроме того, по состоянию на утро шесть человек, пострадавших в результате атаки российских ударных беспилотников «Shahed» на Вознесенскую общину, находятся в больнице. Это 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет. По информации ОВА, их состояние — стабильное, средней тяжести.
Также вчера российские военные атаковали Галициновскую громаду Николаевского района беспилотником «Клин». Обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью 5 августа 2026 года россияне восемь раз атаковали Гороховскую общину Николаевской области дронами «Молния» — один из ударов повредил здание школы, возник пожар.
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