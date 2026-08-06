 Николаев ночью атаковали «Геранями»: повреждены гаражи и предприятие

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Главная Новости Оборона 8:00, 06 августа, 2026

Николаев ночью атаковали «Геранями»: повреждены гаражи и предприятие

Обстріл Миколаєва. Архівне фото: НикВести, ілюстраційнеОбстрел Николаева. Архивное фото: НикВести, иллюстративное

Ночью 6 августа россияне атаковали Николаев беспилотниками «Герань». В результате удара повреждены пять гаражей, забор и цех одного из предприятий.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Кроме того, по состоянию на утро шесть человек, пострадавших в результате атаки российских ударных беспилотников «Shahed» на Вознесенскую общину, находятся в больнице. Это 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет. По информации ОВА, их состояние — стабильное, средней тяжести.

Также вчера российские военные атаковали Галициновскую громаду Николаевского района беспилотником «Клин». Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 5 августа 2026 года россияне восемь раз атаковали Гороховскую общину Николаевской области дронами «Молния» — один из ударов повредил здание школы, возник пожар.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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