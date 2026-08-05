 Ночью российские дроны ударили по школе в Николаевской области: здание загорелось

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Главная Новости Оборона 7:51, 05 августа, 2026

Ночью российские дроны ударили по школе в Николаевской области: здание загорелось

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом». Фото: ОВАПоследствия удара по школе в Николаеве 2 августа. Фото: ОВА

Ночью 5 августа россияне восемь раз атаковали Гороховскую громаду Николаевской области беспилотниками «Молния». В результате одного из ударов было повреждено здание школы, также возник пожар.

Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, накануне в первой половине дня российские войска атаковали ударным беспилотником «Shahed» порт возле Николаева. В результате удара было повреждено гражданское судно.

Напомним, 2 августа россияне атаковали Николаев реактивным БПЛА «Шахед». В результате действий Сил обороны и падения обломков были повреждены школа и школьный автобус.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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