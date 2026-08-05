Ночью российские дроны ударили по школе в Николаевской области: здание загорелось

Последствия удара по школе в Николаеве 2 августа. Фото: ОВА

Ночью 5 августа россияне восемь раз атаковали Гороховскую громаду Николаевской области беспилотниками «Молния». В результате одного из ударов было повреждено здание школы, также возник пожар.

Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, накануне в первой половине дня российские войска атаковали ударным беспилотником «Shahed» порт возле Николаева. В результате удара было повреждено гражданское судно.

Напомним, 2 августа россияне атаковали Николаев реактивным БПЛА «Шахед». В результате действий Сил обороны и падения обломков были повреждены школа и школьный автобус.