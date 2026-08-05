В Николаеве мужчина открыл огонь по толпе на пляже

В Николаеве взяли под стражу мужчину, устроившего стрельбу на пляже. Фото: архив НикВести

В Николаеве пьяный мужчина дважды открыл стрельбу на пляже и возле пункта выдачи воды, в результате чего пострадала местная жительница. Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 103 тысяч 168 гривен.

Об этом сообщает Окружная прокуратура города Николаева.

По версии следствия, 2 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на пляже в микрорайоне Намыв, открыл стрельбу из пистолета в сторону отдыхающих. В результате одна из женщин получила ссадину и подкожную гематому в области правой поясницы.

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После этого, как отмечают в прокуратуре, подозреваемый направился к пункту выдачи питьевой воды на улице Белой, где снова достал пистолет и произвел как минимум два выстрела в сторону людей. Его действия пресекли очевидцы, которые отобрали оружие и удерживали мужчину до приезда полиции.

3 августа мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Ранее в Николаеве полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в прохожую из пистолета под патрон Флобера и применил газовый баллончик.

Также ночью 13 июля возле супермаркета на Намыве в Николаеве произошел конфликт. Пьяный мужчина после ссоры выстрелил в воздух и скрылся. Полиция его нашла.