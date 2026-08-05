 В Николаеве мужчина открыл огонь по толпе на пляже

  • среда

    5 августа, 2026

  • 31.3°
    Ясное небо

    Николаев

  • 5 августа , 2026 среда

  • Николаев • 31.3° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 20:46, 05 августа, 2026

В Николаеве мужчина открыл огонь по толпе на пляже

У Миколаєві взяли під варту чоловіка, який влаштував стрілянину на пляжі. Фото: архів НикВестиВ Николаеве взяли под стражу мужчину, устроившего стрельбу на пляже. Фото: архив НикВести

В Николаеве пьяный мужчина дважды открыл стрельбу на пляже и возле пункта выдачи воды, в результате чего пострадала местная жительница. Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 103 тысяч 168 гривен.

Об этом сообщает Окружная прокуратура города Николаева.

По версии следствия, 2 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на пляже в микрорайоне Намыв, открыл стрельбу из пистолета в сторону отдыхающих. В результате одна из женщин получила ссадину и подкожную гематому в области правой поясницы.

Реклама

После этого, как отмечают в прокуратуре, подозреваемый направился к пункту выдачи питьевой воды на улице Белой, где снова достал пистолет и произвел как минимум два выстрела в сторону людей. Его действия пресекли очевидцы, которые отобрали оружие и удерживали мужчину до приезда полиции.

3 августа мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Ранее в Николаеве полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в прохожую из пистолета под патрон Флобера и применил газовый баллончик.

Также ночью 13 июля возле супермаркета на Намыве в Николаеве произошел конфликт. Пьяный мужчина после ссоры выстрелил в воздух и скрылся. Полиция его нашла.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

Последние новости про: Прокуратура Николаевской области

В Николаеве мужчина выращивал коноплю и хранил более 10 кг каннабиса
В Николаевской области предпринимателя обязали вернуть 65 га земли и выплатить ₴1 млн
Жителей Первомайского района привлекли к ответственности за незаконную вырубку леса: ущерб оценили почти в ₴2,7 миллиона
Реклама
Читайте также:
новости
«Это база нашего сопротивления». Сенкевич поручил усилить контроль за соблюдением минуты молчания в автобусах Николаева

Юлия Лукьяненко
новости
В мэрии объяснили, почему пациентов с инсультом сейчас принимают только две больницы Николаева

Алина Квитко
новости
Николаев не может закупить соль для обработки дорог зимой из-за обстрелов портов Одессы

Юлия Лукьяненко
новости
С начала года в Николаеве поймали более 1200 бездомных животных, из них 900 — стерилизовали

Дарина Мельничук
новости
Водоканал: в Николаеве ежемесячно обновляют 2 км сетей

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Прокуратура Николаевской области

Жителей Первомайского района привлекли к ответственности за незаконную вырубку леса: ущерб оценили почти в ₴2,7 миллиона
В Николаевской области предпринимателя обязали вернуть 65 га земли и выплатить ₴1 млн
В Николаеве мужчина выращивал коноплю и хранил более 10 кг каннабиса

Николаев не может закупить соль для обработки дорог зимой из-за обстрелов портов Одессы

С начала года в Николаеве поймали более 1200 бездомных животных, из них 900 — стерилизовали

7 часов назад

Водоканал: в Николаеве ежемесячно обновляют 2 км сетей

Дарина Мельничук

Главное сегодня