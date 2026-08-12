Скрыли информацию о квалификации, не подтвердили опыт: аудиторы нашли нарушения в общественной организации, которой должны были отдать ₴4 млн за услуги помощника для ребенка в Николаеве

Глава ОО «Українська фундація турботи та здоров'я» Андрей Скороход и мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: Facebook Андрея Скорохода

Госаудитслужба выявила нарушения в процедуре закупки Департаментом социальной защиты населения Николаевского горсовета услуг ассистента ребенка в рамках инклюзивного обучения. Чиновники заключили договор с общественной организацией, созданной в июне, которая, вопреки требованиям закупки, засекретила информацию об образовании сотрудников и не предоставила подтверждения опыта работы. Закупку объявили заново.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок Prozorro.

Напомним, Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета заключил договор на 4,1 миллиона гривен на оказание социальных услуг сопровождения во время инклюзивного обучения. Договор был заключен с общественной организацией «Украинский фонд заботы и здоровья», зарегистрированной лишь в июне. Госаудитслужба начала проверку этой закупки.

В заключении Южного офиса Государственной аудиторской службы говорится, что участник закупки должен был предоставить подтверждение квалификации, образования и опыта сотрудников, которые будут работать с детьми.

Общественная организация «Украинский фонд заботы и здоровья» представила справку о наличии квалификации, в которой указала, что в штате насчитывается 45 сотрудников. Однако копии документов об образовании 20 сотрудников не были предоставлены, а у двух сотрудников документы об образовании были на русском языке без перевода на украинский. Также не были предоставлены копии сертификатов об обучении 17 сотрудников.

В Госаудитслужбе отметили, что в соответствии с законом департамент социальной защиты должен был разместить уведомление об устранении несоответствий в тендерном предложении. Срок составлял не менее двух рабочих дней до окончания срока рассмотрения предложений.

«Однако заказчик, нарушив требования пункта 43 «Особенностей», не разместил в электронной системе закупок уведомление с требованием устранить указанные несоответствия и признал этого участника победителем торгов», — говорится в заключении Госаудитслужбы.

Также общественная организация назвала конфиденциальной информацию, подтверждающую квалификацию сотрудников, документы об образовании и сертификаты о прохождении обучения, сославшись на защиту личных данных сотрудников, а также модельный устав организации. Но эта информация, как отметили аудиторы, не может быть конфиденциальной в рамках данной закупки.

Еще одно выявленное нарушение — общественная организация не предоставила копию аналогичного договора, который должен был подтвердить опыт работы. Департамент социальной защиты объяснил это тем, что организация новая.

«Поскольку данная организация является новосозданным юридическим лицом, у неё объективно не было физической возможности предоставить договоры за прошлые периоды», однако предоставила «справку о способности оказывать социальную услугу «Сопровождение во время инклюзивного обучения», справку о наличии разрешения, дающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию выписки из Реестра поставщиков социальных услуг», — говорится в пояснении департамента социальной защиты.

Поскольку общественная организация «Украинский фонд заботы и здоровья» не подтвердила свой опыт работы, заказчик, как поясняют в Госаудитслужбе, должен был отклонить предложение. Но вместо этого департамент заключил договор.

Пояснение Департамента социальной защиты об отсутствии аналогичного договора у ОО. Скриншот из заключения аудиторов

В Госаудитслужбе также указали, что после мониторинга закупки департамент разместил пояснение о том, что, поскольку ОО не может предоставить договор на аналогичные работы, было принято совместное решение прекратить договорные отношения и расторгнуть соглашение.

Госаудитслужба в связи с выявленными нарушениями обязала департамент пройти дополнительное обучение и повысить квалификацию.

Отметим, что сейчас статус договора в системе Prozorro указан как «заключенный»: вероятно, его не обновили.

Статус договора до сих пор указан как «заключенный». Скриншот из Prozorro Статус договора до сих пор указан как «заключенный». Скриншот из Prozorro

Вместе с тем Департамент социальной защиты объявил о новой закупке услуг сопровождения во время инклюзивного обучения. Ожидаемую стоимость закупки снизили с 4,1 миллиона гривен до 3,7 миллиона гривен, сократив количество заказываемых услуг.

Департамент социальной защиты и договора с Красным Крестом

Отметим, что руководителем ОО «Украинский фонд заботы и здоровья» является Андрей Скороход. Он также является руководителем Николаевской областной организации общества Красного Креста и ряда районных организаций. Кроме того, Андрей Скороход возглавлял госпиталь Украинского Красного Креста.

Руководитель ОО, с которой департамент заключил, а затем расторг договор, — Андрей Скороход. Фото: Николаевская ОВА

Департамент социальной защиты населения уже неоднократно заключал договора с госпиталем Украинского Красного Креста, который является предприятием Николаевской областной организации общества Красного Креста.

В марте 2025 года департамент социальной защиты проводил аналогичный тендер на услуги ассистента ребенка и заключил прямое соглашение с госпиталем Украинского Красного Креста на сумму 1,7 миллиона гривен. Это обосновали тем, что на предыдущие торги не подал заявку ни один участник.

В сентябре 2025 года с этим же подрядчиком вновь заключили прямой договор на 2 миллиона гривен с таким же обоснованием.

В декабре снова был объявлен аналогичный тендер. Торги также отменили по той же причине, что и предыдущие. 2 января договор подписали напрямую на сумму 11,8 миллиона гривен с Больницей Украинского Красного Креста.

15 и 29 июля 2026 года в договор были внесены изменения, сократившие объемы закупки. Согласно спецификации, по договору предприятие должно было получить 5,7 миллиона гривен.

Напомним, что департамент социальной защиты сообщал, что услуги ассистента получают 42 ребенка в Николаеве. За четыре месяца 2026 года за услуги ассистента выплатили 1,8 миллиона гривен.