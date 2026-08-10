Департамент соцзащиты Николаева отдаст ₴4 млн за услуги ассистента ребенка общественной организации, созданной месяц назад

Глава ОО «Українська фундація турботи та здоров'я» Андрей Скороход и мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: Facebook Андрея Скорохода

Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета провел тендер на социальные услуги сопровождения во время инклюзивного обучения. Договор заключили с общественной организацией «Украинский фонд заботы и здоровья», которую зарегистрировали месяц назад. Госаудитслужба начала проверку этой закупки.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок Prozorro.

Речь идет об услугах ассистента ребенка. Закупку объявили 17 июля с ожидаемой стоимостью 4 146 000 гривен. Заказывали 30 371 услугу (в среднем 136 гривен за одну услугу) на период с 1 августа по 31 декабря 2026 года. Услуги должны были предоставляться в детских садах и других районах города.

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Согласно тендерной документации, подрядчику необходимо было предоставить справку о наличии у помощников ребенка соответствующей квалификации и опыта работы.

Отмечается, что ассистент ребенка должен помогать в самообслуживании, поддерживать в общении с детьми, педагогами, во время еды, дневного сна в детских садах, перемещении, наблюдать за состоянием здоровья, помогать во время игр, занятий, в том числе на кружках. В зависимости от потребностей ребенка должны были определять, какая помощь ему нужна.

25 июля были раскрыты тендерные предложения. Заявку подала только общественная организация «Украинский фонд заботы и здоровья» с предложением в 4 145 945 гривен, то есть на 55 гривен меньше ожидаемой стоимости.

Предложение «Украинского фонда заботы и здоровья». Скриншот с Prozorro

Эта организация была объявлена победителем, и 3 августа с ней заключили договор.

Согласно данным YouControl, организация зарегистрирована 19 июня 2026 года. Её руководителем является Андрей Скороход.

Победитель тендера был зарегистрирован всего месяц назад. Скриншот с YouControl

Информацию о квалификации ассистентов в общественной организации не обнародовали, указав, что она является конфиденциальной.

Победитель тендера засекретил информацию о квалификации ассистентов ребенка. Скриншот с YouControl

Однако 3 августа Южный офис Государственной аудиторской службы начал мониторинг тендера на основании выявленных признаков нарушения законодательства в сфере публичных закупок.

Госаудитслужба начала мониторинг закупки. Скриншот с Prozorro

Аналогичные договоры с Красным Крестом

Отметим, что Андрей Скороход является руководителем Николаевской областной организации общества Красного Креста и ряда районных организаций.

Руководитель созданной месяц назад общественной организации Андрей Скороход. Фото: Николаевская ОВА

Департамент социальной защиты населения уже неоднократно заключал договора с Госпиталем Украинского Красного Креста, который является предприятием Николаевской областной организации общества Красного Креста.

По данным Opendatabot.ua, в 2021 году Андрея Скорохода сменил на посту руководителя госпиталя Артур Чигун.

Смена руководителя организации «Больница Украинского Красного Креста». Скриншот Opendatabot.ua

В марте 2025 года департамент социальной защиты проводил аналогичный тендер на услуги ассистента ребенка и заключил прямое соглашение с Госпиталем Украинского Красного Креста на сумму 1,7 миллиона гривен. Это обосновали тем, что на предыдущие торги не подал заявку ни один участник.

В сентябре 2025 года с этим же подрядчиком снова заключили прямой договор на 2 миллиона гривен с таким же обоснованием.

В декабре снова был объявлен аналогичный тендер. Торги также отменили по той же причине, что и предыдущие. 2 января договор подписали напрямую на сумму 11,8 миллиона гривен с Больницей Украинского Красного Креста.

15 и 29 июля 2026 года в договор были внесены изменения, сократившие объемы закупки. Согласно спецификации, по договору предприятие должно было получить 5,7 миллиона гривен.

Ранее директор областного департамента социальной защиты Оксана Ельчиева сообщала, что в области услугами ассистента пользуются 42 ребенка. То же самое говорил о Николаеве директор городского департамента социальной защиты Сергей Василенко. За четыре месяца 2026 года за услуги ассистента выплатили 1,8 миллиона гривен.

Напомним, департамент социальной защиты населения Николаевской ОВА дважды объявлял тендер на оздоровление и отдых военнослужащих и членов их семей. Первые торги отменили, на вторые никто не подал предложений. Поэтому договор на 6,6 миллиона гривен заключили напрямую с предпринимателем.